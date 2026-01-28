AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik: "Halep huzura koşuyor" - Son Dakika
28.01.2026 11:22  Güncelleme: 11:24
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Halep ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Halep ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hem sahada hem de masada kararlı bir şekilde Suriye meselesini savunmaya devam ettiğini belirten Bozgeyik, "Türkiye olarak her zaman Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve protokol mensupları ile Halep'te çeşitli toplantılara katılan, ziyaretlerde ve incelemelerde bulunan Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Halep eski günlerine doğru emin adımlarla ilerliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Gaziantep heyetine büyük ilgi

Halep Valisi Azzam El-Garip'in davetiyle Halep'e giden heyette yer alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katkı sağlayacak bir ziyaret gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında da Halep'i ziyaret ederek, iftar sofralarında bir araya gelmenin manevi hazzını yaşadığını belirten Bozgeyik, Türkiye olarak Suriye'nin yeniden imarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Önemli görüşmeler gerçekleştirildi

Bozgeyik, "Bir yıl aradan sonra ikinci kez Halep'i ziyaret etme fırsatımız oldu. Halep'te Vali, Belediye Başkanı, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldik. Yıllardır iç savaş nedeniyle yakılan, yıkılan Halep'in yeniden eski huzurlu ve müreffeh günlerine ulaşması için yapılan çalışmaları yerinde gördük. Halep'in geleceği ile ilgili karşılıklı istişarelerde bulunduk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu doğrultusunda, masada ve sahadaki güçlü liderliğiyle elhamdülillah bugün Halep yeniden kardeşleriyle kucaklaşıyor, özlediği huzurlu günlere el birliğiyle ilerliyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Halepli kardeşlerimizle buluştuk"

Heyet olarak Halep merkezinde yer alan Bostan Alkeser Parkında da incelemelerde bulunduklarını ve Haleplilerle sohbet etme imkanı bulduklarını kaydeden Milletvekili Bozgeyik, Halep ziyaret ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Türk heyeti olarak, Halep Valisi, Belediye Başkanı ve ilgililerin katılımıyla şehir merkezindeki Bostan Alkeser Parkını ziyaret ettik, incelemelerde bulunduk. Gerçekleştirdiğimiz istişarelerde, parkın restorasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak; Halepli kardeşlerimizin huzurla dinlenebileceği, keyifle yürüyüş yapabileceği, sohbet edip çayını yudumlayabileceği nitelikli bir yaşam alanı oluşturulmasına dair fikir alışverişi yaptık. Halep'in eski güzel günlerine emin adımlarla ilerliyor olmasını görmenin mutluluğunu yaşadık."

Halep Kalesi ve HZ. Zekeriya Cami ziyareti

Bozgeyik, "Halep'in tarihi ve kültürel yerlerini de ziyaret ettik. Tarihi Hz. Zekeriya Camiinin restorasyon çalışmalarını yerinde gördük. Maneviyatın her adımda hissedildiği bu kadim coğrafyada, bu mübarek camide bulunmak gönüllerimizi huzurla doldurdu. Yine Halep'te tarihin susmadığı, ecdadın mührünü taşıyan Halep Kalesi'ni ziyaret ettik. Bu kadim surların gölgesinde, hangi topraklar için, hangi değerler uğruna asırlar boyunca bedel ödendiğini; Suriye meselesini neden hem masada hem sahada kararlılıkla savunduğumuzu bir kez daha derinden hissettik. Ecdadımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğilerek, birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olması için dua ettik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Bünyamin Bozgeyik, Yerel Haberler, Milletvekili, Dış Politika, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

