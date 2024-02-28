AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'ye Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'ye Tepki Gösterdi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi\'ye Tepki Gösterdi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin Milli Eğitim Bakanlığını hedef alan sözlerine tepki gösterdi. İnan, Eskinazi'nin açıklamalarının çağ dışı olduğunu savunarak, İsrail'in fahri konsolosu olan Eskinazi'nin çocuk katliamlarına ses çıkaramayan bir kişi olduğunu belirtti.

28.02.2024 21:33
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin Milli Eğitim Bakanlığını hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Eyyüp Kadir İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Eskinazi'nin her seçim öncesi benzeri açıklamalar yaptığını öne sürdü.

Açıklamanın " 28 Şubat'ı" çağrıştırdığını kaydeden İnan, "Çocuklarımız namaz kılacağına bale yapsın diyen absürtlük neyse bu açıklamalar da öyle." dedi.

Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığını, milli uçaklarını uçurduğunu ve yapay zekadan en üst düzeyde istifade ettiğini belirten İnan, Eskinazi'nin açıklamalarının çağ dışı olduğunu savundu.

Eskinazi'nin İsrail'in fahri konsolosu olduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:

"Fahri konsolosu olduğu İsrail'in çocuk katliamlarına ses çıkaramayan bu utanmaz, çocuklarımız ve geleceği ile ilgili söz söyleyecek son kişidir. Bu zavallıyla, İzmir ve ihracat kelimelerinin yan yana gelmesi şüphesiz hepimiz için ibretlik ve ders çıkarılması gereken bir hadisedir. Bu vicdanı kör, zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksızlarla hak ettiği şekilde mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA

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