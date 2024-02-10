AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı: CHP\'nin İzmir\'deki adayları kendi bölgelerinde oy kullanamayacak

Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir'de ilçelerden gösterdiği belediye başkanı adaylarının kendi bölgelerinde oy kullanamayacağını öne sürdü.

Bayraklı ilçesinde bulunan Uşak Banazlılar Derneğini ziyaret eden İnan, İzmir'in 25 yıldır CHP tarafından yönetildiğini, şehircilik açısından gelinen durumun ortada olduğunu söyledi.

İzmir'de "istemezükçü, sürekli bahane üreten" siyaset anlayışının artık sona ermesi gerektiğini dile getiren İnan, " Türkiye'nin, İzmir'in ve Bayraklı'nın yeniden inşası için bir kereliğine de olsa bize şans verin. AK Parti'ye destek vererek 'bir de bizi deneyin' diyoruz. Büyükşehir Belediyesinde Hamza Dağ, Bayraklı'da ise Bilal Kırkpınar için sizden destek istiyorum." dedi.

İnan, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın görev süresi boyunca ilçede hizmet üretmediğini, belediye çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemediğini iddia etti.

Mevcut başkanın aday gösterilmediğine işaret eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tunç Soyer dönemi oldukça başarısızdı. Onlar da İzmir'i ne kadar geriye götürdüklerini biliyordu. 23 ilçe belediye başkanı değiştiler. Adam başarılıysa, vatandaşın gönlüne girdiyse, icraatları güçlüyse değiştirilir mi, değiştirilmez. Çünkü İzmir'de belediyecilik yok.

Bayraklı Belediye Başkanı adayını değiştirdiler. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bunların açıkladığı 15'e yakın ilçe belediye başkanının hiçbiri şu an kendisine dahi oy kullanamayacak. Kendisine oy veremeyecek kişileri aday yaptınız. O nedenle bu sorumlulukla sandığa gitmemiz lazım."

Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar da projelerinin hazır olduğunu, daha yaşanabilir bir ilçe yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya telefon ile bağlanan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da hemşehrilerden Dağ ve Kırkpınar için destek istedi.