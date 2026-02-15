AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir\'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye tarihinin en büyük eserlerini Allah'ın izniyle işte bu kadrolarla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkemize kazandırdık." dedi.

Uygur, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyük bir destan yazdığını söyledi.

Türkiye'nin başındaki en büyük belalardan biri olan terörün kökünün kazındığını belirten Uygur, "En büyük mücadelemiz 28 Şubat'ın önümüzdeki günlerde yıl dönümü olacak. Rabb'im bir daha o günlere bizi döndürmesin." diye konuştu.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hak ve özgürlükleri hayata geçirdiklerini, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda büyük eserler kazandırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye tarihinin en büyük eserlerini Allah'ın izniyle işte bu kadrolarla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkemize kazandırdık. İnşallah Allah'ın izniyle işte bu kadrolarımızın heyecanıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru inşallah nice 25 yılda bu ülkenin insanına, bu milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını vurgulayan Uygur, büyük bir davanın mensubu olduklarını ifade etti.

Uygur, hizmet etmeye daima devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Değerli kardeşlerim birileri 'Balıkesir ailem' deyip Balıkesir'e üvey evlat muamelesi yaparken 'Balıkesir'e hizmet edeceğiz' deyip 2 yıldan beri Balıkesir'imize taş taş üstüne koymazken, birileri 11 ilin ihyasını, inşasını, 455 bin konutu görmezden gelip oraya götürdüğü 50 tane çöp konteynerinin lafını yapıyor. Birileri ülkesini, vatanını, başka ülkelerin partilerine, ülkelere şikayet ederken 'biz vesayeti tarihe gömdük' dedik. Birileri başka ülkelerden vesayet dilenirken biz işte onlara rağmen kendi vatanına düşmanlık edenler ve kendi milletiyle barışık olmayanlara rağmen inşallah bu kadrolar Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yol yürüyecek, Türkiye Yüzyılı destanını yazacak, mazluma gönül coğrafyamıza Allah'ın izniyle umut olmaya devam edeceğiz."

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Haydar Ali Yıldız da AK Parti'nin umut olduğunu dile getirdi.

Teşkilatın önemine vurgu yapan Yıldız, "Mahalle başkanlarım, gücünüz hep var olsun. Gençler yolunuz açık olsun. Hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. İl başkanımıza, teşkilatımızın değerli mensuplarına, Balıkesir'de gösterdikleri bu güzel dayanışma için birlik ve beraberlik için çok teşekkür ediyorum. Allah davamızı kutlu eylesin, yolumuzu açık eylesin." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Fatma Oya Kocataş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'a sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü temsilen yaptığı bebeği hediye etti.

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan ve İsmail Ok ile AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de konuşma yaptığı programa çok sayıda partili katıldı.

Program, başka partilerden AK Parti'ye geçenlere rozet takılmasının ardından sona erdi.