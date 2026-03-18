AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Erzincan'da konuştu Açıklaması

18.03.2026 20:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah 2028 yılında yapılacak genel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarıyla kol kola, omuz omuza Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Birlik ve beraberliklerini güçlendirerek yola devam ettiklerini ifade eden Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"İşte bu toplantılardan elde ettiğimiz güçle, milletimizin duasıyla, teşkilatlarımızın samimi gayretleriyle hedefimiz net. İnşallah 2028 yılında yapılacak genel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Milletimizin buna ihtiyacı var. Dünya mazlumlarının buna ihtiyacı var. Yeniden dünyada hakkı, hukuku, daha adil bir düzeni tesis etmek için tüm insanlığın buna ihtiyacı var. İşte bunun sorumluluğuyla, işte bu dava şuurunun gereği olarak sahada mücadelemizi Allah'ın izniyle çok daha yüksek bir noktaya taşıyacağız."

Büyükgümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere rahmet dileyerek, "Allah'ın izniyle Mekke ile başlayan fetihler silsilesinde Anadolu'yu bizim yurt edinmemize vesile olan Malazgirt Zaferi'ni, Milli Mücadele'yi, tüm bu tarihsel birikimden aldığımız ruh ve heyecanla davamızı, ideallerimizi çok daha ileri bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzincan, Politika, Son Dakika

