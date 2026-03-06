AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Giresun'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Giresun'da iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Giresun\'da iftar programında konuştu Açıklaması
06.03.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah bölgemizde, coğrafyamızdaki acıların dinmesi için vahşetin, insanlıktan nasibini almamış zalimlerin tesirini yok etmek için AK Parti kadroları olarak var gücümüzle, inançla, samimiyetle sahada çalışmayı sürdüreceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah bölgemizde, coğrafyamızdaki acıların dinmesi için vahşetin, insanlıktan nasibini almamış zalimlerin tesirini yok etmek için AK Parti kadroları olarak var gücümüzle, inançla, samimiyetle sahada çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Giresun İl Başkanlığını ziyaretinde İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür ve partililerle bir araya geldi.

Ardından bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat İftarı"na katılan Büyükgümüş, Türkiye'nin dört bir yanında teşkilat olarak ramazan çalışmalarını büyük bir coşku ve fedakarlıkla sürdürdüklerini söyledi.

Büyükgümüş, bu ramazanda büyük bir muhabbeti, kardeşliği ve heyecanı yüreklerde hissetmekten bahtiyar olduklarını ifade ederek, bu çalışmaların tamamından hasıl olan bereket, inanç, kardeşlik ve samimiyetle yollarına çok daha güçlü şekilde devam edeceklerini belirtti.

Tek dertlerinin basit bir siyasi çalışma yapmak olmadığının altını çizen Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O çalışmayı gerçekleştirirken, milletimize uzattığımız her elde, her sıktığımız elde, gönlüne, zihnine, hanesine, misafir olduğumuz tüm kardeşlerimizle sadece siyasi bir çalışma için değil, aynı zamanda dünya mazlumlarına umut olacak, yeniden adaleti, insanlığı, hakkı, hukuku yer yüzünde hakim kılacak bir gayret için adeta dua ediyoruz. İnşallah bölgemizde, coğrafyamızdaki acıların dinmesi için vahşetin, insanlıktan nasibini almamış zalimlerin tesirini yok etmek için AK Parti kadroları olarak var gücümüzle, inançla, samimiyetle sahada çalışmayı sürdüreceğiz."

Büyükgümüş, birliktelikten aldıkları güçle, sahadaki her sıktıkları elde, kazandıkları gönüllerle yola çok daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini dile getirerek, "Çalışmaların tamamından aldığımız hasılayla, Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bugün gün boyu yaptığımız çalışmalarda Giresun'da bu kararlılığı, heyecanı görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

Büyükgümüş, güçlü ve büyük Türkiye için öncü olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, İnsan Hakları, AK Parti, Politika, Giresun, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Giresun'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:51:25. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Giresun'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.