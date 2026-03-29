AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Trabzon\'da konuştu Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Müslüman'ın Müslüman'a güven duymadığı bir dünya bu zalimler için rahatça at koşturabilecekleri, hedeflerine ulaşabilecekleri bir dünyadır. Biz bunun karşısındayız. Biz bu medeniyetin, biz bu birikimin ve devletimizin sahip olduğu hafızanın gücüne inanıyoruz." dedi.

Bir otelde düzenlenen Doğu Karadeniz Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılan Büyükgümüş, bölge toplantılarında temel amacın partinin gelecek dönemde yürüteceği faaliyetler ve atılacak adımları değerlendirmek olduğunu söyledi.

Büyükgümüş, içinden geçilen zaman diliminin çok iyi farkında olunması gerektiğini belirterek, yaşanan bazı gelişmelerin asırlık sonuçları barındırabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'daha adil bir dünya mümkün' sözünün teşkilat ruhunda yer aldığına işaret eden Büyükgümüş, "Biz sadece bugün belirli mevkilere ulaşmak için siyaset yapan kadrolar değiliz. AK Parti'miz aramızdan bazıları milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, bakan olsun diye yola çıktığımız bir siyasi hareket değildir. Biz siyaseti sadece bugün belirli makamlara gelmek için bir araç olarak değerlendirmiyoruz. Siyaset yaparken, bu davada fedakarlık üstlenirken bizim derdimiz, tasamız, ufkumuz yarınları inşa etmektir. Onun için bu kadro idealleri etrafında, davası etrafında çalışan, mücadele eden inanmışlar ordusudur." diye konuştu.

Büyükgümüş, adil bir dünya düzeni için büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun başarılması gerektiğini ifade ederek, "İçerisinden geçtiğimiz bu zaman diliminde tahakküme dayalı, haksızlığa dayalı, kuralların yok olduğu bu küresel dönüşüm sürecinde bizim üzerimize düşen adil, kardeşçe, haktan, hukuktan, insanlık değerlerinden esaslarını alan yeni bir düzenin kurulmasına öncülük etmektir. Biz bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

İran'da bir okula yapılan saldırıda 160'tan fazla çocuğun öldüğünü belirten Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acıları yarıştırmak ülkeleri, toplumları, insanları bölmek maalesef bu coğrafyada oynanan en büyük oyunlardan biridir. Bu oyunların kilit noktalarından birini de ülkemiz teşkil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız defaten ifade ettiler, 'bizim Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim Sünnilik diye bir dinimiz yok, biz elhamdülillah Müslümanız.' Müslüman olmayı da en şerefli bir vesile olarak değerlendiriyoruz. Dünyaya bakışımızın şekillendiği ana omurgamız olarak bakıyoruz."

"Devletimizin sahip olduğu hafızanın gücüne inanıyoruz"

Büyükgümüş, Siyonist anlayış karşısında büyük bir dikkat ve cesaretle, birlikten, kardeşlikten yana bir inançla duracaklarını vurgulayarak, "Bunu başardığımız zaman, inşallah siyaset yoluyla bunu ülkelerimizde de kurumsallaştırdığımız zaman İslam dünyasının geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Müslüman'ın Müslüman'a güven duymadığı bir dünya bu zalimler için rahatça at koşturabilecekleri, hedeflerine ulaşabilecekleri bir dünyadır. Biz bunun karşısındayız. Biz bu medeniyetin, biz bu birikimin ve devletimizin sahip olduğu hafızanın gücüne inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partilerin toplumun sorunlarını çözmek için var olduğunu belirten Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:

"AK Partimiz bunu en iyi şekilde şimdiye kadar yaptığı için milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olmuştur. Bakıyorsunuz bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne toplumdaki sorunları alalım çözüme kavuşturalım değil de kendi kafalarında var olan sorunları, kendi kalplerinde var olan çarpıklıkları adeta milletimize boca etmeye çalışıyorlar. Biz toplumu nasıl ayrıştırırız? Bu enerjiden nasıl faydalanırız? Bu enerjiyi sömürerek siyaseten ne kazanırız? Hep bunun derdi tasası telaşı içerisinde oldular."

Muhalefeti eleştiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bir yolsuzluk iddiası var. Bu iddiada bulunanlar Cumhuriyet Halk Partili. Suçladıkları kişiler Cumhuriyet Halk Partili. Bilgileri, belgeleri evrakları mahkemeye sunanlar Cumhuriyet Halk Partili. 'Ben evet bu yolsuzluk sürecinin içerisinde yer aldım, bundan utanıyorum pişmanım' diyen yine Cumhuriyet Halk Partililer. Topladığınızda AK Parti bunun neresinde? Hiçbir yerinde yok. Özgür Özel çıkıyor bir gün işin savcısı oluyor, bir gün avukatı oluyor. Gelip söyledikleri ne? 'bu iş araştırılmasın.' Niye araştırılmasın? Cumhuriyet Halk Partililer iddia etmiş, Cumhuriyet Halk Partilileri suçlamış. Bilgileri, belgeleri yine Cumhuriyet Halk Partililer mahkemeye ulaştırmış. Bunun soruşturulmasından, araştırılmasından doğal ne olabilir ki? Bunun üzerinden de toplumu bölmek, sokakları karıştırmak, sokakları hareketlendirmek, tüm şehirlerimizde buna karşı çok dikkatli hareket etmemiz lazım."

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Büyükgümüş, şehirlerin gelişiminde istişare ve ortak akla önem verdiklerini söyledi.

Son 10 yılda Türkiye'nin Malazgirt ruhunu, milli savunma sanayisini ve terörü kaynağından yok etme stratejisini kazandığını vurgulayan Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sınırı aşan bir noktadan dahi gelse, biz kimden kime gelirse gelsin milletimizi, mazlumları tehdit eden terör girişimi varsa bunu kaynağından yok edeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Milletin denetimi ve gözetimi altındaki bir devlet projesidir. Son 40 yılda terör nedeniyle milletimizle buluşturamadığımız imkan yaklaşık 2 trilyon dolar. Yani yılda 50 milyar dolarlık bir imkan milletimizle, memleketimizle buluşmak yerine terör nedeniyle adeta heba oluyordu."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Trabzon, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 18:50:05. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.