AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karaaslan, mesajında, af, merhamet ve mağfiret vesilesi, sabır ayı ramazan ayının müjdecisi Berat gecesine bir kez daha erişmenin gönül huzurunu ve manevi hazzını yaşadıklarını belirtti.
Berat Kandili'nin on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bu özel gün, ruhumuza sıkıntı veren her türlü halden berat etmemiz için bir imkandır. Ramazan ayına bizi kalben ve zihnen hazırlayan Berat gecesini hakkıyla yaşamak tüm mümin kardeşlerimizle hepimizin ortak duasıdır. Toplumsal hayatımızda ve kültürümüzde ayrı yeri olan, affımızı ve manevi olarak arınmamızı dilediğimiz bu mübarek geceler, insanları birbirlerine yaklaştıran, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını zirveye çıkaran müstesna zaman dilimleridir." ifadelerini kullandı.
Tüm Müslüman aleminin ramazan ayına sıhhatle ulaşmasını dileyen Karaaslan, şunları kaydetti:
"Yüce Rabb'imden ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı her türlü afetten ve musibetten korumasını, İslam coğrafyasını ve yeryüzünü rahmeti ve bereketiyle kuşatmasını niyaz ediyorum. Gazze başta olmak üzere Filistin'de devam eden İsrail zulmünün bir an önce sona ermesini, dünyanın farklı yerlerindeki din kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın yaşadığı acıların son bulmasını, tüm mazlumların karşı karşıya olduğu felaketlerden kurtuluşunu temenni ediyorum. Aziz milletimiz başta olmak üzere İslam aleminin Berat gecesini tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Vatanımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ???????
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika
Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
Sizin düşünceleriniz neler ?