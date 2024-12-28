Demiröz: 'Milletimizi terk edemeyiz.' - Son Dakika
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Politika

Demiröz: 'Milletimizi terk edemeyiz.'

Demiröz: \'Milletimizi terk edemeyiz.\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "85 milyon insanı onların heykel sevdasına, gezi sevdasına, bir de en sonda çıktı konser sevdasına terk edemeyiz.

28.12.2024 18:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "85 milyon insanı onların heykel sevdasına, gezi sevdasına, bir de en sonda çıktı konser sevdasına terk edemeyiz." dedi.

Demiröz, Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gümüşhane 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu söyledi.

AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiğini ve bundan sonra da edeceğini belirten Demiröz, "Çünkü karşımızda, Cumhur İttifakı'nın karşısında bu ülkeyi idare edecek ve herhangi bir projeye sahip parti yok. Keşke olsaydı, olsaydı da onlara da Türkiye'yi emanet edebilseydik. 85 milyon insanı onların heykel sevdasına, gezi sevdasına bir de en sonda çıktı konser sevdasına terk edemeyiz." diye konuştu.

Demiröz, 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de hiçbir ayrım yapmadıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğusuna batısına, kuzeyine güneyine hizmet götürdük. Ben Bitlisliyim. Üç dönem Bitlis milletvekilliği yaptım, bir dönem de İstanbul'dan milletvekili oldum. Kürdüm ama bugüne kadar bu ülkedeki insanlar, bu yönetim, bu demokrasi 'Sen Kürtsün şu olamazsın, bu olmazsın, şuraya gidemezsin' demedi. Onun için bizim aramıza nifak sokanlar derslerini aldılar."

Terörle mücadelenin önemine işaret eden Demiröz, "Onların inanın zerre kadar Kürtlerle ilgili bir derdi yok. Tamamen Amerikan uşakları, onlara hizmet ediyorlar. PKK'sı, PYD'si, DEAŞ'ı da kuran emperyalist ülkelerdir. Ama onlar şunu hesaba katmadılar, bizim Recep Tayyip Erdoğan diye bir liderimiz var. Taviz vermeyeceğiz. Bu ülkeden bir karış toprak vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin iyi bir yolda olduğunu vurgulayan Demiröz, "Önümüzdeki dönemde, 2050 yılına kadar dünyanın beşinci ülkesi, beşinci büyük ekonomisi olma yolunda, bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Sadece biz lütfen birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bugün gördüğüm manzara beni gururlandırdı." dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise sırtlarını yasladıkları, AK Parti davasına gönül veren cefakar teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Yeniden il başkanlığına seçilen Mehmet Emin Erdoğdu da "Türkiye Yüzyılı bir partinin, grubun, sınıfın sembol ya da sözü değildir. Bu söz, bin yıllık mefkurenin 21. yüzyılda şekil almış halidir." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Vedat Demiröz, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika Demiröz: 'Milletimizi terk edemeyiz.' - Son Dakika

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