Kaya: Milletimizin Refahı Önceliğimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kaya: Milletimizin Refahı Önceliğimiz

Kaya: Milletimizin Refahı Önceliğimiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin millete hizmetkar olmayı amaçladığını ve sürekli kendini yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi. Kaya, Türkiye'nin mazlumlara derman olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdi ve dünyanın Türkiye'ye umut bağladığını belirtti.

06.09.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız." dedi.

Kaya, AK Parti İl Başkanlığınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin ilk günkü heyecan ve şevkle kendini geliştirip yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin güçlü lideri ve donanımlı kadrolarıyla milletin değerleri, hukuku ve davasına sahip çıktığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Milletimiz, 'Her şeyin en iyisini AK Parti yapar' dedi ve 23 yıl kesintisiz şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında yürüdü. Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız. Kendimizi sürekli olarak yeniliyor, aynı kalmıyoruz. Partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, bu rastgele belirlenmiş bir isim değil. Biz, Türkiye'nin geleceğini bu kavramlar üzerine inşa etmek için yola çıktık ve bugünlere geldik. Bundan sonra da sürekli kendimizi yenileyerek yolumuza devam edeceğiz."

Kaya, AK Parti'nin mazlumlara derman, kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurguladı.

Türk milletinin hiçbir zaman güce tapınan, güçlünün yanında taraf olan tutum içine girmediğini dile getiren Kaya, Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların dualarında yer bulduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 1 yıla yakın süredir devam ettiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"İsrail, bu süreçte bütün dünyayı sefalete ve karanlığa sürüklüyor. Bu karanlık süreci Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve aklı selimi ile aşacağımıza inanıyoruz. Dünya büyük bir dirilişe gebe. Dünya büyük bir dirilişe hasret. Temennimiz odur ki o dirilişin mimarı olmak bizlere nasip olsun. Şundan çok emin olalım ki dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Türkiye'nin misyonu Osmanlı'dan bugüne mazluma, mağdura, mahruma sahip çıkan, kol kanat geren bir duruşa sahiptir. Zulümlerden, baskılardan, sömürüden kurtulmak isteyenler Türkiye'yi büyük bir umut olarak görüyor. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki Türkiye çok güçlü olursa onlar da güçlenecek. İyi biliyorlar ki Türkiye, vicdanın ve merhametin diyarıdır."

Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, Dış Politika, Filistin, AK Parti, AK Parti, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaya: Milletimizin Refahı Önceliğimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:00:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kaya: Milletimizin Refahı Önceliğimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement