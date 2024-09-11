AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Niğde'deki talepleri dinleyecek

Politika

Dağ: " Türkiye'nin sorunlarını da çözeceğiz, Gazze'ye ve mazlum coğrafyalara nefes olmayı da sürdüreceğiz"

- AK Parti "Türkiye Buluşmaları" çalışmaları kapsamında Niğde'deki talepleri dinleyecek

NİĞDE - AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" çalışması kapsamında Niğde'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ; "Türkiye'nin sorunlarını da çözeceğiz, Gazze'ye ve mazlum coğrafyalara nefes olmayı da sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hacı Mehmet Eren'in de katıldığı basın toplantısında "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında saha çalışması yaptıklarını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şehrin genel durumunu istişare ettikten sonra merkez, ilçe, belde ve köylerde vatandaşlarla bir araya geleceklerini, toplumun bütün kesimlerine temas ederek talepleri dinleyeceklerini söyledi.

"AK Parti, Türkiye'ye ve millete hizmet etmeyi sürdürecektir"

Dağ; "AK Parti, Türkiye'ye ve millete hizmet etmeyi sürdürecektir. Seçimsiz geçecek yaklaşık 3 buçuk yıl bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Türkiye'nin sorunlarını da çözeceğiz, Gazze'ye ve mazlum coğrafyalara nefes olmayı da sürdüreceğiz. Siyasette, icraatta, insanlıkta öncülük edeceğiz. Belki tek amacı kendi siyasi geleceği olanlara bunu öğretemeyeceğiz. Belki makam uğruna birbirini rezil etmekten imtina etmeyenler bizi anlamayacak. CHP'nin kurultayında yaşananlar ortada. Belki beceriksizliklerini ideolojik maskelerle örtmeye çalışanlar gerçeği göremeyecek. Ama biz taş üstüne taş koymaktan, milletimiz için çalışmaktan ve insanlık onuruna sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her daim birlikte, özümüzden geleceğe diyerek başlattığımız Türkiye Buluşmalarının partimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Kentin bütün sorunlarıyla ilgileniyoruz"

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise; kentin bütün sorunlarıyla ilgilendiklerini söylerken ilin ihtiyacı olan, projelerin onaylanması, gerekli yaptırımların yapılması ve bu projeler için gerekli finansmanların sağlanması konusunda takipleri yaptıklarını belirterek; "Sağlık, spor, tarım alanlarında çok ciddi yatırımları ilimize kazandırmış bulunmaktayız. Gelecek dönemde de ilimizin var olan sanayi potansiyelini daha da geliştirmek, yüksek teknolojili alanlarda sanayi yaptırımlarını arttırmak ve nitelikli istihdamını arttıracak bir takım yatırımların gelmesini sağlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Niğde dönüşüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor"

Niğde'de devam eden projeler hakkında bilgilendirme yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şunları söyledi;

" Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte yürüttüğümüz Kale Bölgesi Koruma ve Yenileme Projesi ile bir dönüşüm başladı. Kırk yıldır konuşulan ama gerçekleştirilemeyen bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Bu projede tasarruf tedbirlerine de takılmadık, kamulaştırmada sona gelmiştik. Kültür Varlığı Koruma Kuruluyla birlikte binaların son rötuşları veriliyor. Yakın bir zaman içerisinde temel atma törenlerini gerçekleştireceğiz. Niğde dönüşüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Eski Sanayi Bölgesinde taşıma işlemini gerçekleştirdik. 300 esnafımızı taşıdık, kalan esnaflarımızla alakalı da önümüzdeki aylarda bir ihale daha yapacağız. Yeni yapacağımız 600 tane sanayi dükkanıyla birlikte esnafımızı taşıdıktan sonra kale bölgesi ve eski sanayinin de dönüşümüyle şehir merkezini bir cazibe merkezi haline getireceğiz."