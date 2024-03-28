AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Cumhur İttifakı'na zarar vermek isteyen partiler var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Cumhur İttifakı'na zarar vermek isteyen partiler var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Cumhur İttifakı\'na zarar vermek isteyen partiler var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın yanındaymış gibi gözüküp, ittifaka zarar vermek niyetiyle çeşitli şehirlerde aday gösteren partiler var. Bu partiler de Cumhur İttifakı'na, AK Parti belediyeciliğine zarar vermenin dışında hiçbir şey vadetmiyorlar.

28.03.2024 17:54  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın yanındaymış gibi gözüküp, ittifaka zarar vermek niyetiyle çeşitli şehirlerde aday gösteren partiler var. Bu partiler de Cumhur İttifakı'na, AK Parti belediyeciliğine zarar vermenin dışında hiçbir şey vadetmiyorlar." dedi.

Yalçın, AK Parti'nin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin dört bir tarafında belediyecilik vaatlerini anlattıklarını söyledi.

"Cumhuriyet Halk Partisinin adayları başta olmak üzere muhalefet adaylarının kendi aralarındaki kayıkçı kavgasının dışında vatandaşa herhangi bir şey vadetmediğini" belirten Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde küresel aktör olacak Türkiye'yi inşa etmeye çalıştıklarını anlattı.

Yalçın, bu inşa faaliyeti çerçevesinde Türkiye'nin silah sistemlerini üretmeye başladığını, gayrisafi milli hasılasını yüksek seviyelere çektiğini, dış politika, güvenlik gibi öncelikli meselelerinin her birini teker teker çözdüğünü dile getirdi.

Aynı yolda şehirlerin de "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Kocaeli'de bu anlamda hiçbir sıkıntı görmedik. Kocaeli bu zamana kadar gerçek belediyeciliğin en iyi örnekleriyle karşılaştı. İnşallah üç gün sonra yine sandıktan AK Parti adayımız çıkacak ve Kocaeli yine hak ettiği hizmetin en güzeline sahip olacak." diye konuştu.

Yalçın, seçim sürecinde bir sürü konunun gündeme geldiğine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimisi ekonomik meseleler üzerinden AK Parti'yi yıpratmaya çalışabilir. Kimisi siyasi polemikler üzerinden belediye başkanlığı yarışı yürütmeye çalışıyor ancak biz ilk günden bu yana hizmet etmenin dışında, icraat belediyeciliği dışında hiçbir meseleyi gündemimize almadık. Bir de Cumhur İttifakı'nın yanındaymış gibi gözüküp, ittifaka zarar vermek niyetiyle çeşitli şehirlerde aday gösteren partiler var. Bu partiler de Cumhur İttifakı'na, AK Parti belediyeciliğine zarar vermenin dışında hiçbir şey vadetmiyorlar."

"31 Mart'ta sandıkları patlatacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da muhalefetin konuştuğunu, kendilerinin ise her zaman hizmet ürettiklerini ifade etti.

Kocaeli'nin, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve sonuna kadar da olacağını anlatan Büyükakın, "31 Mart'ta sandıkları patlatacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, tüm teşkilatlarıyla sahada olduklarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçede seçimi kazanacaklarına inandığını söyledi.

Sandığa katılımı en yüksek seviyede gerçekleştirmenin sorumlulukları olduğunun altını çizen Talus, "Sandıkta her oyu koruyacağız. İnşallah 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hasan Basri, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Cumhur İttifakı'na zarar vermek isteyen partiler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 19:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Cumhur İttifakı'na zarar vermek isteyen partiler var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement