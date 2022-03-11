AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir"

11.03.2022 16:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin sergilediği duruşun dünya sulhu bakımından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: " Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir"

RİZE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye'nin sergilediği duruşun dünya sulhu bakımından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Bir dizi program için Rize'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, ilk olarak Çamlıhemşin ilçesinde cami açılışına katıldı. Açılışın ardından Rize Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Buradaki programının ardından açıklamalarda bulunan Yazıcı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin takdir edilen bir duruşu olduğunu dile getirerek "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından kaynaklanan sorun karşısında izlediği politika, bu savaşın sona ermesi için gösterdiği çaba ve gayret, Cumhurbaşkanımızın bu konu ile alakalı hem Ukrayna hem de Rusya devlet başkanları nezdinde yürüttüğü çalışmalar son derece kıymetli ve değerlidir. Türkiye burada milletler arası uygulamaların kabul ettiği değerleri, kazanımları, insan hak ve özgürlükleri, yaşam hakkı bağımsızlık ve egemenlik hakkı gibi her yerde tartışılamayacak alanlara yönelik eylemler konusunda sergilediği duruş dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir. Bunu da her ülkenin takdir ettiğini görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Diliyoruz ki bu savaş ortamı sona ersin. Bu çağda işlerimizi savaşarak değil konuşarak çözelim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir

YORUMLAR
500
Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor Son dakika politika: AK Partili Kandemir: '28 Şubat ittifakı Türkiye'nin hiçbir meselesinde milli reflekslerin yanında duramıyor' Son dakika politika: AK Partili Kandemir: '28 Şubat ittifakı Türkiye'nin hiçbir meselesinde milli reflekslerin yanında duramıyor'

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 'Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir' - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:03:46. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Türkiye'nin duruşu dünya sulhu bakımından son derece kıymetlidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement