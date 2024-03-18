AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Balıkesir'de Kurumları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Balıkesir'de Kurumları Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Balıkesir\'de Kurumları Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Balıkesir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yazıcı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Birlik Vakfı Balıkesir Şubesi, Memur-Sen Balıkesir İl Başkanlığı ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi gibi kurumları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca esnaf ve gençlerle de bir araya gelen Yazıcı, vatandaşlarla sohbet etti.

18.03.2024 18:41  Güncelleme: 19:05
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Balıkesir'de bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne (BGC) gelen Yazıcı, BGC Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Basın Müzesi'ni gezen Yazıcı, Demir'den, sergilenen eserlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Demir, Yazıcı'yı cemiyetin çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Demir tarafından Yazıcı'ya hediye takdim edilen ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray hazır bulundu.

Birlik Vakfı Balıkesir Şubesi'ne geçen Yazıcı, Vakıf Başkanı Kerim Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yazıcı'ya Özdemir tarafından vakfın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ziyaret, Yazıcı'ya kitap hediye edilmesi ve fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Memur-Sen Balıkesir İl Başkanlığı'na da ziyarette bulunan Yazıcı'ya, Memur-Sen Balıkesir İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ercan Kurter tarafından yürütülen çalışmalara dair bilgiler sunuldu.

Anafartalar Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Yazıcı, "hayırlı işler" dileğinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi'nde Başkan Tahir Korucuoğulları'ndan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan, Kızılay Caddesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle görüşen Yazıcı, aynı caddede esnaf ve vatandaşlarla bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediyesi Ece Sıla Ünsal Kütüphanesine ziyarette bulunan Yazıcı, gençlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Balıkesir'de Kurumları Ziyaret Etti - Son Dakika

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