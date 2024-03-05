AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: \'31 Mart Cumhuriyet\'in ikinci yüzyılının ilk seçimidir\'

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "31 Mart Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk seçimidir. Tarihi bakımından önemlidir. Rize'de de bu anlamda 18'de 18 yapmaya kararlıyız." dedi.

Yazıcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize merkez ilçe ve belde belediye başkan adayları proje tanıtımı ile meclis üyeleri tanıtım toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren insan odaklı projeleri hayata geçirdiğini ve bunun için çalıştığını söyledi.

Seçimlerin demokrasinin önemli aracı olduğuna işaret eden Yazıcı, AK Parti'nin referansının geçmişte yaptıkları olduğunu belirtti.

Yazıcı, Türkiye tarihinde 10 yılda darbelerin ve post modern darbe girişimlerinin olduğunu kaydederek, 28 Şubat sürecinin son başarılı darbe girişimi olduğunu, AK Parti döneminde 27 Nisan bildirisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin engellendiğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süre hukuk müşavirliğini, avukatlığını yaptığını belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Aracına binmiş, İstanbul'da Florya'ya doğru gidiyorum. Sefaköy'de, hakkında açılmış davalarla ilgili görüşü nedir, öğrenmek istedim. Benim söyleyeceklerim bitti. Dedi ki 'Ya hele şuraya bak. Şu yolun kenarına bak. Çer çöp dolu.' Görevi halen devam ediyor. Telefonunu çevirdi. Sorumlu arkadaşına talimatı verdi. Konuşması bitince 'Başkanım ben size siyasi hayatınızla alakalı önemli konulardan söz ettim, görüşünüzü sordum size. Çöple meşgulsünüz.' dedim. 'Hayati, o senin işin, bu benim işim.' dedi."

Yazıcı, millet için var olan sorunları konuşmaktan geri durmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sorunlarımız elbette konuşulacak, söylenecek. Cumhurbaşkanımız ve ekibi olarak imkanlar ölçüsünde sorunları çözüme kavuşturacağız. KAAN'ı yaptık. Durup dururken olmadı. Türkiye'nin doğusundan kuzeyine savaşlar devam ederken Türkiye, bu topraklarda üstün liderlik gücüyle bu savaşların, hele hele Gazze'de devam eden cinnet halinin sona ermesini gündemine almış, dünya gündeminde yerini korumasını sağlamak için her türlü siyasi enformasyonu ve iletişimi gerçekleştirmek üzere diriliğini sürdürüyor. Bunlar güçle olur."

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri

Aday adayları ve adaylığı kesinleşmiş kişilerin bir ailenin parçası olduğunu dile getiren Yazıcı, "Süreç tamamlanıp bittikten sonra kenetlenerek kol kola hedefe doğru yürümeliyiz." ifadesini kullandı.

Hayati Yazıcı, AK Parti'nin Cumhuriyet'in ikinci döneminin en değerli seçimine hazırlandığını belirterek, "31 Mart Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk seçimidir. Tarihi bakımından önemlidir. Rize'de de bu anlamda 18'de 18 yapmaya kararlıyız. Gündemimizde, günlük ajandamızın başında mutlaka seçim çalışmaları olmalı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeler ve meclis adayları tanıtıldı.