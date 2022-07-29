AK Partili Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Partili Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

29.07.2022 19:05
AK Partili Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin İyidere ilçesinde yapımı devam eden İyidere Lojistik Liman'na ilişkin "Bu liman bittiğinde Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin İyidere ilçesinde yapımı devam eden İyidere Lojistik Liman'na ilişkin "Bu liman bittiğinde Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlayacak." dedi.

İyidere Lojistik Limanı dolgu alanında incelemelerde bulunan Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

Yazıcı, burada gazetecilere, limanın mendirek uzunluğunun yaklaşık 3 bin metre, kullanım sahasının 800 bin metrekare olacak şekilde inşaatının devam ettiğini söyledi.

Liman sahası dolgusu için yaklaşık 20 milyon metreküp taş kullanılacağını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 3 milyon taş kullanıldı. Temmuz 2020 yılında ihale edilen proje sözleşmeye göre 2023 yılı sonunda bitirilecek. Bu liman bittiğinde Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Doğu'yu, Güneydoğu'yu, Asya'yı ve Balkanları Karadeniz'e, Karadeniz üzerinden dünyaya bağlayacak. Ovit Tüneli'nin de bütün bağlantılarının tamamlanıp bitmesi ile çok önemli işlev görecek. Bizler de bundan gurur duyuyoruz. Rize'ye geldiğimizde bu inşaat sahasını görüp dört gözle bitimini bekliyoruz."

Yazıcı'ya, NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim de eşlik etti.

Yazıcı, daha sonra Rize'de esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

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Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Rize, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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