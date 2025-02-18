AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Biz de, kongreler CHP'deki tartışıldığı haliyle bir şaibeye meydan bırakacak şekilde değil, onların...

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz de, kongreler CHP'deki tartışıldığı haliyle bir şaibeye meydan bırakacak şekilde değil, onların kanaatlarını, büyük Türkiye hayallerini, ideallerini varsa eleştirilerini alacak şekilde yani bir ortak aklı oluşturacak şekilde olur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkezinde 23 Şubat'ta gerçekleştirecek olan 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kandemir, 12 Ekim 2024'de belde ve ilçe kongrelerine başladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderliğinde olağanüstü, coşkulu, heyecanlı, büyük bir motivasyonla siyasi parti tarihinde, Türk Demokrasi tarihinde örneğine az rastlanır bir coşku ve heyecan içerisinde ve kısa zamanda kongre süreçlerimizi, beldelerimizde, il ve ilçe, kadın ve gençlik kollarımıza tamamlanmış olduklarını ifade eden Kandemir, "Öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Partimiz erişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiş bir siyasal hareket. Her yeniliği, birikimle beslenip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolarla yetişmiş, yeşermiş ve eski yeni ayrımı yapmayan bütün dava arkadaşlarımızın güçlü bir ekip ruhuyla ve adanmışlıkla görevde olsun ya da olmasın, görevi devretsin ya da yeni alsın, yepyeni bir heyecanla, büyük bir adanmışlıkla teşkilatlarımızda görev yaptığı bir siyasi hareketiz. Bu süreçte bunu bir kere daha gördük. İlçelerimizde ilçe başkanlıklarımızda yüzde 60- 65, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim oranıyla yine tarihimizin en önemli yenilenmelerinden bir tanesini yaşadık" diye konuştu.

İktidara geldiklerinden ilk günden itibaren AK Parti'yi kurdukları andan itibaren daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü, daha demokratik bir Türkiye hayaliyle dolaşılmış bir siyasi hareket olduklarını söyleyen Kandemir, "Bugün geldiğimiz noktada bu hayallerimizi büyük oranda gerçeğe dönüştürdüğümüz fakat yeterli görmediğimiz daha güzel bir ülke inşa etmek için hep beraber ekip arkadaşlarımızla yol yürüyeceğimiz yeni bir dönemin kapısına aralıyoruz. Tabii AK Parti muhalefetin hayalini dahil kuramayacağı eserleri Türkiye'ye kazandırmış bir siyasi hareket. Milletin bağrından çıkmış, milletin hissiyatına tercüman olmuş bir siyasi hareket. Bunun için her daim sahada olan bir siyasi hareket. 23 senelik hikayesinde Türkiye'nin sadece dünyada söz sahibi kılınmış, görüşüne başvurulan bir ülke haline getirmiş bir siyasal hareket ve başında da tartışmasız tüm dünyanın saygı duyduğu Recep Tayyip Erdoğan gibi dünyanın en tecrübeli siyasi liderlerinden bir tanesini taşıyan bir siyasal hareket. Tüm dünyada mazlumların sesi olmuş, adaletin savunucusu olmuş bir siyasal hareket. 119 Gün içerisinde AK Partimiz Türkiye tarihinde belki bu kadar kısa zamanda yani 120 günde gençlik ve kadın kolları kongreleriyle 3 bin 162 kongreyi tamamlamış" ifadelerini kullandı.

"Kongrelerimiz çok büyük bir coşkuyla geçti"

Gerçekten de Türk siyasi tarihine örneklik teşkil etmiş bir kongre sürecini il ve ilçelerinde tamamladıklarını bildiren Kandemir, "Kongrelerimiz çok büyük bir coşkuyla geçti. Sizler de şahitlik ettiniz. Bir kısmını kamuoyumuz özellikle genelde arkadaşlarımız bizatihi gördüler, şahit oldular. Gerçekten de 5 milyonun üzerinde insanın kongrelerimize katıldığını görmüş olduk. Bir kere daha bunun heyecanını milletimizin güvenini bize yüklediği sorumluluğun farkına vararak kendimizi de yaptığımız işi ne kadar önemli olduğunu gözden geçirecek bir muhasebeye tabi tutmuş olduk" dedi.

"AK Parti Türk siyasi tarihinin değil, dünya siyasi tarihinin en çok üyeye sahip siyasal hareketlerinden bir tanesi"

Eylül ve Ekim aylarında başlayan saha çalışmalarının devamında kongrelere başladıklarını aktaran Kandemir, "İlçelerde, illerde, beldelerde muazzam bir süreç yönetilmiş oldu. Kadın ve gençlik kulları kongrelerimiz diğer siyasi partilerin normal kongrelerinden çok daha heyecanlı geçti bizler de. Onun için kadın ve gençlik kullarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Tabii bunu yaparken siyasi partilerde önemli şeylerden bir tanesi kadrolarınızı tahkim etmek bu anlamda da bir milyonun üzerinde başvuru aldık. Yani yönetimlerde yer almak isteyen kadın, genç, pek çok arkadaşımız bize başvurdular. Tabii toplam bizim Türkiye genelinde yönetim kurulu üye sayımız gençlik ve kadın kullarıyla beraber yüz yirmi bin. 120 bin arkadaşımızı bu süreçte kadrolarımıza yerleştirmiş olduk. Fakat başvuran bütün gönüldaşlarımızı partimize görev yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızı mutlaka bu sürecin içerisinde tutacağız. Bu süreçte bu salonlara sığınmayan kalabalıkların etkisini biz üye sayımızda da gördük. AK Parti Türk siyasi tarihinin değil, dünya siyasi tarihinin en çok üyeye sahip siyasal hareketlerinden bir tanesi. Bu anlamda bir kere daha bu süreçte kongrelerimizde yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın üye bağıyla AK Parti'yi büyütmeye devam ettiğini görmüş olduk. Geçen seneye göre üye sayımızı da bu süreç içerisinde arttırmış olduk. Yeni yönetimlerimizde yaş ortalamamız düştü. Teşkilatımız gençleşmiş oldu. Kadın temsili büyük oranda arttırdık. Çok daha güçlü hale getirmiş olduk. Bunu önemsiyoruz. Genel başkanımızın bize en önemli talimatlarından bir tanesi hep kadınların siyasette yer almasını, kadınların daha fazla temsil edilmesini sağlamamız hem de siyasetin gençleşme ve tecrübe dengesini doğru oturtuyor olmamız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de AK Parti 23 senelik iktidar tecrübesinde insan kaynağının en zengin olduğu siyasal hareket"

Türkiye'de AK Parti'nin 23 senelik iktidar tecrübesinde insan kaynağının en zengin olduğu siyasal hareket olduğuna dikkat çeken Kandemir, "Ama bir yandan da gençleştirmeyi makul oranda devam ettirdik. Başkanlıklarda değişik oranımızla son derece yüksek olduk süreçte. İnşallah biz bundan sonraki süreçte de bu rakamların AK Parti siyasi hareketin dinamitine, heyecanına, motivasyonuna çok ciddi katkı sağlayacağına önümüzdeki süreçte inanıyoruz. Tüm İl ve İlçe kongre süreçlerimizdeki hazırlıkların neticesinde sekizinci büyük olağan kongre sürecimize gelmiş olduk. Burada İl ve İlçe kongrelerimizde delegelerimizi de işin içerisine el katarak onların kanatlarını aldığımız ortak akıl toplantıları yaptık. Ortak akıl toplantılarında 400 bin delegemizin kendilerini dağıttığımız sorunlar üzerinden kanaatlarını aldık. Hem hükümetimizle ilgili hem yerel yönetimlerimizle ilgili hem parti politikalarıyla alakalı hem de teşkilatlarımızla ilgili kanatlarını toparladık. Onların ışığında bir yeni yol haritası üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Büyük kongremizde de Sayın Genel Başkanımızın konuşmasının satır aralarında bu ortak istişarenin, büyük istişarenin izlerini görmüş olacağız" şeklinde konuştu.

"CHP'deki tartışıldığı haliyle bir şaibeye meydan bırakacak şekilde değil, onların kanatlarını, büyük Türkiye hayallerini, ideallerini varsa eleştirilerini alacak şekilde yani bir ortak aklı oluşturacak şekilde olur"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Kandemir sözleri şu şekilde sürdürdü:

"Tabii biz de diğer siyasi partilerdeki gibi delegelerle ilişkin işte CHP'deki tartışıldığı haliyle bir şaibeye meydan bırakacak şekilde değil, onların kanatlarını, büyük Türkiye hayallerini, ideallerini varsa eleştirilerini alacak şekilde yani bir ortak aklı oluşturacak şekilde olur. Bunun için Türk delegelerimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz."

"Kongremizin hayırlı olmasını diliyoruz"

8. Olağan kongre sürecinin ana mottosunu açıklayan Kandemir, " 'Adında Işığında İstikbal', 'Adında Işığında İstikrar', 'Adında Işığında Kalkınma', Adında Işığında Adalet' yani AK Parti gibi kurumsal bir siyasal hareket inşallah ismi gibi milletine sadık olmuş, temiz kalmış ve önümüzdeki sürece önümüzdeki Yüzyıla söyleyecek sözü olan siyasal hareket inşallah Yüzyıl daha nasıl bir Türkiye hayal ettiğini 8. Olağan Kongre sürecinde göstermiş olacak. Biz geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gence gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Onun için kongremizin hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"23 Şubat kongresi sadece Türk demokrasi hayatı için değil aynı zamanda dünya siyasal hayatında da önemli yere oturacak bir kongre olacak"

Büyük kongre hazırlıkları kapsamında 9 siyasi partiye davetlerini gönderdiklerini söyleyen Kandemir, "Aynı şekilde kurucular kurulu üyelerimiz, önceki dönem milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ettik. 88 ülkeden 95 büyükelçi katılım bildirdi. Onları ağırlamış olacağız. 13 Ülkeden 28 siyasi parti temsilcisini ağırlayacağız. 127 sivil toplum kuruluşunu yerli ve yabancı kongremizde ağırlamış olacağız. Şehit ailesi, gazi ve özel gereksinimli bireyleri onların temsilcilerini kongremizde ağırlamış olacağız. Türkiye'nin bütün renklerini kongrede temsil anlamında göreceğiz. Çünkü AK Parti merkezi bir siyasal hareket Türkiye'nin tüm toplumsal kesimlerinin içerisinde temsil edildiği bir siyasal hareket. İnanıyoruz ki 23 Şubat kongresi sadece Türk demokrasi hayatı için değil aynı zamanda dünya siyasal hayatında da önemli yere oturacak bir kongre olacak. Tüm dünyaya örnek teşkil etmiş bir siyasi parti kongresi izlemiş olacaksınız" dedi. - ANKARA