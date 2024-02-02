AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Manisa\'da farklı bir ses gelecek

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, partisinin Manisa'daki aday tanım töreninde yaptığı konuşmada, "Manisa'da siyaset yapmak hem anlamlı hem de ağır bir sorumluluk gerektirir. Manisa 31 Mart'ta gerekeni yapacaktır. 31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız" dedi.

AK Parti'de Manisa adaylarının açıklandığı aday tanıtım toplantısı yapıldı. Yunusemre ilçesindeki Yunusemre Millet Çarşısı'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilli Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa milletvekilleri de katıldı.

Aday tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "14 Mayıs seçimleri öncesi tehditler havada uçuştu. Gözleri makamlardan başka bir şey görmeyenlerin bu milletin değerleriyle dalga geçenlere milletimiz karar verdi. Cumhur İttifakı'nın ruhu bu şehrin dokusunda da var. Burası Şehzadeler diyarıdır. Manisa'da siyaset yapmak hem anlamlı hem de ağır bir sorumluluk gerektirir. Manisa 31 Mart'ta gerekeni yapacaktır. 31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Manisa'da 11 ilçedeki belediye başkan adayları tanıtıldı. Adaylar sahneye tek tek çağrılırken, MHP'nin 6 ilçedeki başkan adayları ve Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Ergün de sahneye çıktı. AK Parti'den Manisa'nın ilçelerinden

Yunusemre'de Mehmet Çerçi, Şehzadeler'de Yavuz Kurt, Akhisar'da Ömer İşçi, Soma'da Egemen Bülent Türkmen, Kırkağaç'ta Fevzi Ok, Köprübaşı'nda Regaip Topuz, Gördes'te Muhammet Akyol, Ahmetli'de Ahmet Alhan, Demirci'de Erkan Kara, Gölmarmara'da Kamil Öz, Saruhanlı'da Ekrem Cıllı belediye başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti ve MHP'nin Manisa'daki belediye başkan adayları birlikte gazetecilere görüntü verdi.