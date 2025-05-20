AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Sosyal Politikalar İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Sosyal Politikalar İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana\'da Sosyal Politikalar İstişare Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "2028 seçimlerine kadar girilmedik ev, sıkılmadık bir el ve kazanılmadık bir gönül bırakmayana kadar durmadan çalışıp büyük ve güçlü bir zaferi birlikte inşa edeceğiz.

20.05.2025 18:53
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "2028 seçimlerine kadar girilmedik ev, sıkılmadık bir el ve kazanılmadık bir gönül bırakmayana kadar durmadan çalışıp büyük ve güçlü bir zaferi birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Genişletilmiş İstişare ve Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, ramazan ayının yoğun geçen programlarla tamamladıklarını belirtti.

Ramazan ayını, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak oldukça verimli tamamladıklarını vurgulayan Kaya, bunda teşkilat içindeki üç kademenin birbiriyle senkronize biçimde çalışmasının katkısı olduğunu aktardı.

Sosyal Politikalar Başkanlığının, insana dokunan ve gönülleri kazanma odaklı çalışan bir birim olduğunun altını çizen Kaya, "Aslında 23 yıldır kesintisiz bir şekilde, her seçimde açık ara birinci olmamızın sebebi bu alanda başardığımız sessiz devrim." dedi.

Kaya, 23 yıllık AK Parti iktidarının temel taşlarından birinin sosyal politikalardaki başarı olduğuna dikkati çekerek, teşkilatlarının eksiksiz bir şekilde çalıştığı takdirde el uzatılmayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yaşlı, kadın ya da engelli kalmayacağını dile getirdi.

İnsanı merkeze alan çalışmalar ile ülkenin her bir ferdine ulaşmayı hedefleyen kadrolara sahip olduklarını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda da şiarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hep ifade ettiği, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.' Biz, ülkenin her bir ferdine, darda olan yaşlısına, engellisine, kimsesiz bir şekilde çocuk büyüten kadınlarına, ihtiyaç sahibi her kim varsa ona ulaşmayı hedefleyen kadrolarız. Mahallelerdeki kılcal damarlarımız ne kadar güçlü çalışırsa biz o kadar başarılı oluyoruz, buna inanıyoruz. Bunun için özellikle mahallede ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız varsa onu bulmalı, ilgili devlet kurumlarıyla temasını sağlamalı, bu ülkedeki her bir ferdin kendisini devletin her zaman yanında olduğunu hissettirecek çalışmalar yapmalıyız."

Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını anlatan Kaya, şunları dile getirdi:

"Vatanın bölünmez şekilde bugünlere gelmesinde çok büyük fedakarlık yapan, canlarıyla bedel ödeyen aziz şehitlerimiz ve aileleri ile gazilerimiz her zaman başımızın tacı diyoruz ve Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak onların sadece bayramlarda ya da kandillerde değil, her zaman yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Hiç şüphesiz bu vatanın bugünlere gelmesinde şehitlerimizin kanları, ödedikleri bedeller var. Bunun bilincindeyiz ve şehit ailelerimiz başımızın tacı diyoruz. Her zaman onların hizmetinde ve emrindeyiz. Bütün teşkilatlarımızın da her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanlarında olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaya, 2028 yılında yapılacak seçimlere hazırlandıklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"2028'de de yeniden büyük bir zafer kazanmak için sanki yarın seçim varmışçasına çalışan kadrolarız. Hedefimiz 2028 seçimleri ve yeniden muhteşem bir zaferi Cumhurbaşkanı'mıza ilan etmek. 2028'e kadar hiç durmadan, girilmedik bir ev, sıkılmadık bir el ve kazanılmadık bir gönül bırakmayana kadar durmadan çalışalım. Büyük ve güçlü bir zaferi sizlerle birlikte inşa edelim. Durmadan, yorulduk demeden, Allah'ın izniyle 2028'e kadar hep birlikte Cumhurbaşkanı'mıza o zaferi armağan etmek için nefessiz çalışalım. Durmak yok, hep birlikte çalışmaya devam. Daha gidecek çok yolumuz, kazanacak çok gönlümüz var."

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve il teşkilatının katıldığı toplantı, Sosyal Politikalar Başkanlığının sunumunun ardından tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Sosyal Politikalar İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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