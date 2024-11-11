AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş\'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Devlet ve millet el ele verdikten sonra altından kalkamayacağımız hiçbir güçlük yok. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız ve birlikte iyileşeceğiz.

11.11.2024 18:19
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Devlet ve millet el ele verdikten sonra altından kalkamayacağımız hiçbir güçlük yok. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız ve birlikte iyileşeceğiz." dedi.

Kaya, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "Çocuk Şenliği" programında, AK Parti'nin sosyal projeleriyle deprem bölgesindeki afetzede vatandaşların yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, tüm kurum ve kuruluşların sahada ve halkın yanında yer aldığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023'teki depremler büyük bir acının yaşandığı gündü ama aynı zamanda da büyük millet olmanın ne demek olduğunu yaşadığımız bir gündü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eskisinden çok daha güçlü bir devlet. 1999 Marmara depreminde devletin deprem bölgesine ulaşması günler sürerken 6 Şubat depremlerinde tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte depremin ilk anından itibaren halkımızın yanında yer aldık. Hiçbir talimat beklemeksizin Kahramanmaraş'ta ve diğer deprem bölgelerimizin yardımına koştuk. Depremin ardından yeniden inşa edilen Kahramanmaraş'ı görmek bizleri mutlu ediyor. Depremin birinci yıl dönümünde birçok konutu depremzedelerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. 30 Kasım'da Kahramanmaraş'ımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelecek ve yeni konut teslimleri gerçekleştirilecek."

"Çocuklarımız için yeni projeleri hayata geçireceğiz"

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın her geçen gün ayağa kalkmaya devam ettiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bir taraftan şehirlerimizi yeniden imar ve inşa ederken bir taraftan da kalplere dokunmak, çocuklarımızın gönlünü almak bizlerin görevi ve sorumluluğudur. AK Parti olarak özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımız için yeni projeleri hayata geçireceğiz. AK Parti, kurulduğu günden bu yana 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi. Devlet ve millet el ele verdikten sonra altından kalkamayacağımız hiçbir güçlük yok. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız ve birlikte iyileşeceğiz. Bütün zorluk ve güçlüklerden birlikte çıkacağız. Ne söz verdiysek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şimdiye kadar yerine getirdik, bundan sonra da ne söz verdiysek Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Depremden birinci derecede etkilenen kardeşlerimizin acılarını silmek mümkün değil ama dayanışma ve birlik ruhuyla acılarımızı paylaşarak sevinçlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından çocuklar, kendileri için düzenlenen şenlikte gönüllerince eğlenirken, sevilen çizgi film karakterlerinin sahne aldığı Rafadan Tayfa gösterisini de büyük bir ilgiyle takip etti.

Etkinliğe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci???????, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

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