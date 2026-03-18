AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Türkiye mazlumların sesi olmaya devam edecek"

18.03.2026 22:46
AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümüne vurgu yapan Kaya, Gazze'deki zulme ve Türkiye'nin milli duruşuna dair mesajlar verdi.

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen iftar programına katıldı. Şehit yakınları ve gazilerin onur konuğu olduğu programda konuşan Kaya, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak mazlumların sesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Konuşmasına tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle selamlayarak başlayan Kaya, iftar sofrasının bereketinin Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü gururuyla birleştiğini belirtti. Çanakkale'nin sadece askeri bir başarı olmadığını ifade eden Kaya, "Çanakkale, imanlı yüreklerin emperyalistlere 'asla geçit verilmeyeceğini' tarihin kalbine kanla kazıdığı yerdir. Bugün eğer dünyaya bağımsızlık konusunda örnek oluyorsak, bu sönmeyen Çanakkale ruhu sayesindedir. Şuna tüm kalbinizle inanın. Onların iman gücüyle vatanımız bugün dimdik ayaktadır ve ebediyen ayakta kalacaktır" dedi.

"Gazze'de bir cinnet hali yaşanıyor"

Dünyadaki gelişmelere ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken Kaya, İsrail'in bölgedeki saldırılarını "barbarlık" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hukuk tanımayan savaş" vurgusunu hatırlatan Kaya; "10 Ekim'den beri Gazze'de masum yavruları katleden bu barbarlık, sadece bir güvenlik meselesi değildir. Bu, 'vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla sahneye konulan bir cinnet halidir! Türkiye olarak biz, bu hukuksuzluğa karşı 'dur' diyen tek gücüz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tavizsiz ve kararlı bir politikayla bu süreci yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

Muhalefete "lakatylık" tepkisi

Bölgedeki kritik sürece rağmen iç siyasetteki tutumları eleştiren Kaya, muhalefetin Türkiye'nin bekasıyla ilgili bir derdi olmadığını belirterek, "Etrafımızda füzeler uçuşurken içerideki muhalefetin lakaytlığını milletimizin takdirine bırakıyorum. Tek dertleri polemik üretmek olanların, ne kanlı savaşlar umurlarında ne de milli bir duruşları var" dedi.

Kaya, "Kimse bizi sınamaya kalkmasın. Biz Çanakkale'de yedi düveli sulara gömenlerin torunlarıyız. Gök kubbe çökmedikçe bu bayrak inmeyecek, yer yarılmadıkça bu ezan susmayacak. Türkiye, mazlumun umudu, ümmetin sesi ve zalimin kabusu olmaya ilelebet devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Program, okunan duaların ardından Sayan Kaya'nın çocuklara hediyesi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Kültür, Muğla, Son Dakika

