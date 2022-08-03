Özhaseki: 20 yıllık AK Parti iktidarında her alanda çok güzel işler başardık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Uşak'ta bir otelde düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na katıldı. Özhaseki, 20 yıllık AK Parti iktidarında her alanda çok güzel işler başardıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Uşak'ta bir otelde düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na katıldı. 20 yıllık AK Parti iktidarında her alanda çok güzel işler başardıklarını ifade eden Özhaseki, "AK parti olarak yerelde 4 kez seçimlere katılmışlığımız var. En son seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler içimizde hüzün oluşturduysa da yine oyumuz yüzde 44,5 ve hiç oyumuz eksik değildir. Türkiye'de şu anda 1390 belediye mevcuttur. 805 belediye AK Parti'de, 230 belediye Cumhur İttifakında kol kola girdiğimiz Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızdadır. 1390 belediyenin 1035'ine tüm Türkiye'de biz hakimiz. Nüfus oranlamasıyla yüzde 75'ine biz hizmet veriyoruz" dedi.

'7'Sİ BİRBİRİNİ SOKAKTA GÖRSE SELAM VERMEZ'Millet İttifakını eleştiren Özhaseki, "CHP'nin klasik bir hastalığı vardı. Deniz Baykal 'dan sonra bir eksen değiştirdi ama o hiç değişmiyor. Bu dönemde de 2 tane stratejileri var. Birinci stratejileri arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşıtı kim var, ona düşmanlık derecesinde çok kötü sözler söyleyen kim var koluna giriyorlar. Şu anda 7 oldu bunların sayısı, 6 diyorlar da 7 oldu bunların sayısı. 7'si sokakta birbirlerini görseler selam vermezler. Öbürleri eşlerini yanlarına alıp, çay içmeye bile gitmemişlerdir. Dünya görüşleri bunların hiçbirisine benzemez. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bunları bir araya getirmeye yetiyor. Oturma sırasına bile 1 ay tartışan adamlar, ülkenin problemleri karşısında kaç yıl tartışırlar bilemem. Bunların dış politikada görüşü birbirine benzemez" diye konuştu.'ALGI OPERASYONU İÇİN 845 MİLYON TL AJANSLARA PARA ÖDEMİŞLER'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin algı operasyonları yaptığını ileri süren Özhaseki, "Algı operasyonu nedir. Doğru bir şeyin algısına eğer gayret ediyorsanız, bunun için değişik yollara tebessüm ediyorsanız bir mahsuru yok. Ben diyorum ki arkadaşlarımız çalışkan arkadaşlar, dürüst arkadaşlar evet, bunda da ısrar ediyorum hiçbir mahsuru yok, doğruyu söylüyorum. Bu algının da oturmasına gayret ederim. Bunların ki öyle değil, çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi, dürüst olmadıkları halde dürüstmüş gibi, var olmayanı varmış gibi. İstanbul Belediyesi bu konuda zirvede ve algı operasyonları için ajanslara 845 milyon TL para ödemiş. Belki Uşak'ın da bu 10 yıllık yatırım bütçesi olsa gerek. 1 yılda beni parlatın, ben Cumhurbaşkanı adayı olmalıyım, bırak yani siz önce bir belediyenizi idare edin ya. Önce bir belediyede başarılı olun bakalım ya, sokakları bir temizleyin, parklar yapın, zamanında diktiğimiz ağaçları kurutmayın. Asfaltlarınızı bari güzel yapın ama hırsları boylarından büyük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal tesisler için 12 milyon TL ayırmış, depreme hazırlık için 495 milyon TL ayırmış ama algı operasyonları için 845 milyon TL. Arkadaşlar bütün dünya yalanlar üzerine oturmaz" dedi.'MECLİSE GETİRDİKLERİ KARARLARIN YÜZDE 98'İNE 'EVET' DEDİK'Ankara ve İstanbul'da meclise gelen kararların yüzde 98'ine 'evet' dediklerini belirten Özhaseki, "AK Parti bizim önümüzü kesiyor. Kendileri geçen yıl itibari ile bütçelerinden ne ön görmüşlerse hükümetten gelecek para olarak tam yüzde 30 fazlasını aldılar. Nasıl önünüz kesiliyor ya. İller bankasından para yağıyor. Maliyeden de para yağıyor size. Nerede önünüz kesiliyor. Şimdiye kadar Ankara'da ve İstanbul'da meclise ne karar getirmişlerse yüzde 98'ine 'evet' demiş arkadaşlarımız. Bizim dönemimizde ise götürdüğümüz kararların neredeyse hepsine ret vermişler. Şimdi, biz bakıyoruz hayırlı bir şey ise 'evet' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki'nin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çalışmalar hakkında sunum gösterisi gerçekleştirdi.