AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı şehirleri için güçlü desteğin önemini vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şimdi önümüzde artık şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var. Onun için gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı şehirleri için bu güçlü desteği bir kere daha oluşturalım." dedi.
Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Balkan Buluşması"na katıldı.
Yüreklerinin, kalplerinin Evladı Fatihan'la olduğunu belirten Çelik, "Evladı Fatihan'ın mirasını, manevi hatırasını, orada tuttuğu nöbeti medeniyetimiz için yaptığı muhafızlığı, ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız." diye konuştu.
Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde Balkanlar'da Evladı Fatihan'ın eserlerine sahip çıkma konusunda özel bir gayret sarf ettiğini ifade etti.
Balkanlar'da birçok eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edildiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:
"Onun için şunu size açık yüreklilikle söyleyebilirim. Recep Tayyip Erdoğan'a verilen her destek, Evladı Fatihan'ın hatırasının ve manevi mirasının korunmasına verilen destektir. Cumhur İttifakı bu bilinçle yoluna yürümektedir. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinde siz kardeşlerimiz buna güçlü bir destek verdiniz. Eminim şimdi hep beraber bu desteği sürdüreceğiz."
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı"nı ilan ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:
"Büyük zorluklardan büyük badirelerden hep beraber geçtik. Evladı Fatihan'ın hatırasını, manevi mirasını omuzlarımızın üstünde taşıyoruz. Şimdi önümüzde artık şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var. Onun için gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı şehirleri için bu güçlü desteği bir kere daha oluşturalım. Yüreğir'de Halil Nacar diyelim, Adana Büyükşehir için Fatih Mehmet Kocaispir diyelim. Hep beraber sizlerin desteğiyle, sizlerin bu güçlü duruşuyla bu günümüzü inşallah 31 Mart seçimlerinde imza atacağımız büyük zaferin bir yıl dönümü olarak kutlayalım."
Çelik, önlerinde iki bayram olduğunu, bunlarından birinin Ramazan Bayramı, diğerinin de 31 Mart'ta kutlayacakları demokrasi bayramı olduğunu söyledi.
Etkinliğe, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ile davetliler katıldı.
Çelik, kentteki temasları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde seçim ofisi açılışına katıldı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı şehirleri için güçlü desteğin önemini vurguladı - Son Dakika
Sanatçı Mustafa Ceceli, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan Atar'a destek vermelerini istedi ve 31 Mart'tan sonra daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Atar ise Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının değerlendirileceğini belirtti. Yılmaz, enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verileceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin doğru bir karar olduğunu ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından benzer not artırımlarının geleceğini ifade etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe sakinlerinin Beykoz'un dışına çıkarılmadan ve yerinden edilmeden yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini belirterek, 5 bin konutun ücretsiz olarak Beykoz'da yapılacağını ve hak sahiplerine verileceğini söyledi. Aydın ayrıca, ilçede yapılacak projeleri ve ulaşım sorununu da açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?