AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Birileri gençlerimizin moralini bozmaya çalışmaya devam etsin, gençlerimiz bu ülkenin geleceği için çalışmaya gayet niyetli ve kararlı gözüküyor." dedi.

İleri, "Net Konuşalım" programı kapsamında İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Ömer İleri, fikir alışverişinde bulunduğu gençlerin sorularını yanıtladı.

İleri, yaptığı açıklamada, kentteki ziyaret ve programlarının verimli geçtiğini, yerel yöneticiler ve teşkilat ziyaretlerinin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları da gezerek istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden İleri, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle bizim 'Net Konuşalım' adını verdiğimiz ve dijital Türkiye'den bahsettiğimiz, Türkiye'nin dijital vizyonundan bahsettiğimiz çok güzel bir etkinliği hayata geçirdik. İnşallah buradan sonra da yine Ar-Ge ve yüksek teknoloji ekosistemindeki firmaların yöneticileriyle bir araya geleceğiz ve Elazığ'daki çalışmaları değerlendiriyor olacağız. Tabi özellikle gençlerimizle yaptığımız etkinlik, gerçekten keyifliydi. Sevinerek gördük ki gençlerimiz Türkiye'nin teknolojik atılımları noktasında ilgili ve Türkiye'nin geleceği noktasında da çok bilinçli ve hedefli sorular soruyorlar. Bu da geleceğe yönelik olarak bizleri tabi ki ümitlendiriyor. Birileri gençlerimizin moralini bozmaya çalışmaya devam etsin, gençlerimiz bu ülkenin geleceği için çalışmaya gayet niyetli ve kararlı gözüküyor. İnşallah güzel günler hep beraber bizi bekliyor."

İleri, programın ardından Fırat Teknokent'te iş insanları ve akademisyenlerin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen programa katıldı.