AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Ya Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu bir dönemde pandemiye yakalansaydık?" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Ya Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu bir dönemde pandemiye yakalansaydık?"

20.06.2022 22:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Ya Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu bir dönemde pandemiye yakalansaydık?"

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "AK Parti'nin olduğu bir dönemde pandemiye yakalandık.

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "AK Parti'nin olduğu bir dönemde pandemiye yakalandık. ya Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu bir dönemde pandemiye yakalansaydık halimiz ne olurdu? Bunu bir düşünün" dedi.

AK Parti İzmit İlçe 66. Danışma Kurulu Toplantısı, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, "Sizler arkamızda durduğunuz sürece Allah'ın izniyle bizim aşamayacağımız hiçbir engel yok. 1990'lı yılların başlarında ticaret yapıyordum ve vakıf başkanıydım. İstanbul'da yemek yerken yanımıza uzun boylu bir delikanlı geldi. O isim Recep Tayyip Erdoğan'dı. Derdini ve davasını anlatmaya başladı. Kalktıktan sonra herkes bu adamın yüzünde nur var dedi. Allah bizi iyilerle beraber etsin. Siz Tahir Başkan'a destek vermezseniz bu kadar iş nasıl ortaya çıkar?" diye konuştu.

"Ya Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu bir dönemde pandemiye yakalansaydık?"

Cumhuriyet dönemindeki bütün hükümetlerden daha başarılı olduklarını söyleyen Özhaseki, "Birçok Allah dostunun ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı mücadele bugünlere kadar geldi. O kadar çok başarımız var ki, şükrediyoruz. Cumhuriyet tarihindeki bütün hükümetlerden başarılıyız. AK Parti'nin olduğu bir dönemde pandemiye yakalandık. ya Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu bir dönemde pandemiye yakalansaydık halimiz ne olurdu? Bunu bir düşünün. Savunma sanayisinde 75 milyar dolarlık projemiz var. Teröristlere dünyayı dar ediyoruz. Bu listeyi sabaha kadar saysak bitiremiyoruz" şeklinde konuştu.

"Vesayetçi yapıyı toprağın altına gömen Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Sıradan bir parti olmadıklarını ve vesayetçi yapıyla mücadele ettiklerini vurgulayan Özhaseki, "Biz göreve gelene kadar seçilmişlere dünyayı dar eden vesayetçi bir yapı vardı. Seçilmiş insanların başına çorap örmek için hazır bekliyorlardı. Ülkeyi yönetilemez hale getirip darbe yapıyorlardı. Bu yapıyı her dönemde gördük. Bütün siyasiler bunları biliyordu ama hiçbirinin gücü bunu düzeltmeye yetmiyordu. O vesayetçi yapıyı toprağın altına gömen Recep Tayyip Erdoğan'dır. 15 Temmuz gibi bir gecede lanetli adamlar ortaya çıktı. Bin bir zorluklar içerisinde neyse ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sizler vardınız. Biz sıradan bir parti değiliz. Bizim ümmete ve tarihe karşı sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

"7 partiden oluşan masaları var, 7'nci parti HDP"

Kocaeli AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş de yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirdi. Masanın altılı değil yedili olduğunu söyleyen Ellibeş, "Danışma meclislerimiz bu hafta son buluyor. Teşkilatlarımız sağlam. Pandemi dönemi dahil sahadan ayrılmadık. Sahadan her zamankinden daha güçlü bir şekilde haykıracağız. 'Dik dur eğilme Recep Tayyip Erdoğan' diyeceğiz. Kadınlarımızla kapı kapı, ev ev ziyaretlerini sürdüreceğiz. Muhalefetin hali ortada. Onlara ülke teslim edilemez. 7 partiden oluşan bir masaları var, 7'nci parti HDP. Daha 2 gün önce Kocaeli'de HDP'nin kongresinde gördünüz. Kongrenin şerefli konukları CHP il yöneticileriydi. Kongre teröristlere saygı duruşuyla başladı. Bu nasıl bir çelişki? Anlamak istemeyenlere ne deseniz boş. O yüzden daha çok çalışacağız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Ya Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu bir dönemde pandemiye yakalansaydık?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Ya Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu bir dönemde pandemiye yakalansaydık?" - Son Dakika
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