AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya: "İstanbul\'da sel felaketi yaşanırken büyükelçilerle restoranlara giden bir anlayışı bu millet tasvip...

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, " İstanbul'da sel felaketi olurken değişik büyükelçilerle balık yemek için restoranlara giden bir anlayışı bu millet asla tasvip etmeyecektir" dedi.

AK Parti, Çorum'da 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 2023 yılında gerçekleştiren genel seçimlerde milletin siyasi partiler ve ittifakları gözlemleme şansı olduğunu söyledi. Genel seçimlere katılan Cumhur ve Millet İttifakı'nı karşılaştıran Sırakaya, "Bir tarafta milletin iradesi üzerinde irade tanımam diyen, bir tarafta kendisine yönelik, memleketine yönelik, partisine yönelik tüm saldırılara karşı elif gibi dimdik duran, bir tarafta önce milletim diyen bir anlayış öbür tarafta ise değişik mahfillere Türkiye'yi şikayet etmekten çekinmeyen, farklı yerlere selam durmaktan geri kalmayan, millete hizmet etmek gibi bir derdi olmayan ve baktığınız zaman bütün siyasi hayatı yenilgilerle dolu bir anlayış. Ama 28 Mayıs tarihinde bu necip millet Anadolu irfanıyla bir kez Recep Tayyip Erdoğan dedi. İttifaklara baktığınız zaman bir tarafta milletiyle birlikte yol yürüyen kurucusunun millet olduğu bir ittifak diğer tarafta altı benzemezin masa altındakiyle birlikte yedi benzemezin bir araya geldiği ve seçimler sonrasında hallaç pamuğu gibi savruldukları, birbirlerinin altını oydukları kendileri için genel başkan olarak düşünmediklerini bu millete cumhurbaşkanı yapmaya çalıştıkları bir ittifak anlayışı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimleri hatırlatan Sırakaya, "Yerel seçimlerde baktığınız zaman hizmet ve eser siyasi yapan bir anlayışla birlikte yönünü sadece yereldeki sorunlara yöneltmiş bir anlayış, öbür tarafta ise kazanıyoruz, öndeyiz anlayışıyla milletin karşısına çıkmış bir anlayış. Kendisine verilen 5 yıllık süreyi milletine yerelde hizmet etmek yerine değişik makamlara yönelmek için harcamış bir anlayış. Şehrinde sorunları ve sıkıntıları varken kendisine tatili yakıştıran bir anlayış. İstanbul'da sel felaketi yaşanırken değişik büyükelçilerle balık yemek için restoranlara giden bir anlayış. Bu anlayışı millet asla tasvip etmeyecektir. Bizim anlayışımızda şöhretin peşinde değil şehrinin peşinde koşan bir anlayış var. Bizim anlayışımızda kendinin değil, kentinin peşinde koşan bir anlayış var. Bizim anlayışımızda hesap yapan değil, hesap veren bir anlayış var. Allah nasip ederse Çorum'da 31 Mart itibariyle 16 belediyenin tamamını kazanacağız. Hedefimiz seçim kazanmak değil, milletimizin gönlünü kazanmak. Allah nasip ederse 31 Mart akşamından itibaren bugüne kadar AK belediyecilikle tanışan belediyelerimizde aynı hizmet kervanını yürüterek, AK belediyecilik anlayışını görmemiş, tatmamış olan belediyeleri de bu kervana katarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti'nin Çorum'da belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu:

"Çorum Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu'da Ömer Tök, Osmancık'ta Emin Serdar Kurşun, Alaca'da Halil İbrahim Şaltu, İskilip'te İsmail Çizikçi, Bayat'ta Ahmet Bahadır Ünlü, Dodurga'da Mustafa Aydın, Uğurludağ'da Remzi Torun, Kargı'da Cahit Arpa, Oğuzlar'da Muzaffer Yıldırım, Ortaköy'de Taner İsbir, Mecitözü'nde Mehmet Seçgel, Laçin'de Mustafa Toydemir, Boğazkale'de Adem Özgel, Düvenci Beldesi'nde Necmettin Yalçın, Aşdağul Beldesi'nde ise Mehmet Çelik." - ÇORUM