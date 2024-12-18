AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygun, AKİM projesini tanıttı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygun, AKİM projesini tanıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygun, AKİM projesini tanıttı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygun, Mobil AK Parti İletişim Merkezi projesinin tanıtımı gerçekleştirdi.

18.12.2024 19:56
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygun, AKİM projesini tanıttı

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygun, Mobil AK Parti İletişim Merkezi projesinin tanıtımı gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkezi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Mobil AKİM Projesi tanıtıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygun, AK Parti'nin milletin içinden doğarak, milletin her bir ferdini merkezine alan bir dava hareketi olduğunu vurguladı. Uygun,23 yıldan beri her daim yanlarında hissettiklerini aktaran Uygur, geliştirdikleri hizmet politikalarını da milletin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirdiklerini söyledi.

Uygun, "Mobil AKİM çalışmamızla yerli ve milli ruhumuz, onurumuz TOGG'la birlikte kırsaldan başlamak üzere köy köy mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız. Bu zamana kadar her daim milletimizle, hep ileri mottosuyla, milletimizin desteğiyle birlikte yol alan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yol alan bir siyasi hareket olarak, Mobil AKİM'le de genel merkez olarak teşkilatlarımızla birlikte sahada milletimizin her bir ferdi ile hemhal olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Uygur, tanıtımı yapılan Mobil AKİM aracını sürdü. Partinin amblemi ile kaplanan Togg'u pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inceleyip Uygur'dan bilgi almıştı.

Yeni uygulama ile "Mobil AKİM" süreci başlatıldı. Pilot uygulama 10 İl'de başlayacak, sonra tüm ülke geneline yayılacak. Mobil AKİM, ilk olarak Ankara, Afyon, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Aksaray, Kırıkkale ve Karabük'teki 10 pilot ilde uygulanacak. Uygulamanın daha sonra tüm Türkiye'de yaygınlaşması bekleniyor. Partililer TOGG içerisinde vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mektup, boyama kitabı, yanında boyama kalemi, kalemlik, şapka, balon ve içinde çeşitli oyuncakların bulunduğu hediye verecek.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, AK Parti, Politika, Mobil, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygun, AKİM projesini tanıttı - Son Dakika

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