AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü

19.08.2022 01:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin 96 yaşında vefat eden annesi Ayşe Canikli dualar eşliğinde Giresun'un Alucra ilçesinde toprağa verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin 96 yaşında vefat eden annesi Ayşe Canikli dualar eşliğinde Giresun'un Alucra ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Ayşe Canikli'nin cenazesi Alucra Merkez Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip Giresun Müftüsü Ramazan Topcan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığına götürülen annesi Ayşe Canikli'nin naaşını omuzunda taşıdı. Ayşe Canikli, Alucra ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Defin işlemleri sonrası mezarlık girişinde taziyeleri kabul eden Nurettin Canikli'nin üzgün olduğu görüldü.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın, Cemal Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, Alucra Kaymakam Vekili Muhammet Cengiz, Alucra Belediye Başkan Vekili Burak Bıyıkçı, çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü - Son Dakika

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