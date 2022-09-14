AK Parti'li Dağ, CHP'nin e-Ticaret'e yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasını eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmasını eleştirdi.

Dağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alışveriş alışkanlıklarında bir değişim yaşandığına işaret etti.

Bu değişimin geçen yıl Türkiye'de elektronik ticarete (e-Ticaret) yüzde 69'luk bir artış ile 400 milyar lira hacme ulaşmasına neden olduğunu aktaran Dağ, e-Ticaret'in bu yıl sonunda ise yüzde 40 artış göstereceği ve ticari hacminin 560 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğünü belirtti.

e-Ticaret'te haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçerek pazara yeni aktörlerin girişini kolaylaştırmak, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesini sağlamak için ilk imza sahibi olduğu Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladıklarını ve TBMM'ye sunduklarını anımsatan Dağ, teklifin komisyona geldiği günden itibaren tüm siyasi partilerin temsilcileri tarafından desteklendiğini anımsattı.

CHP'li milletvekillerinin de teklifi desteklediğine işaret eden Dağ, "CHP milletvekilleri bu düzenlemeyi savunmuş, onay vermiş, 'namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun' olarak nitelemiştir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da kanun teklifini onayladığı ifadeleri içeren Meclis konuşmasını izleten Dağ, bazı CHP'li milletvekillerinin de sosyal medyada düzenlemenin olumlu olduğu ve geçmesi için var güçleriyle mücadele edeceklerine dair paylaşımlar yaptığına dikkati çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şunları kaydetti:

"Genel Kurul'da yapılan müzakereler neticesinde oylamada 308 milletvekilinden 307'si 'kabul', biri ise 'çekimser' oy kullanmış düzenleme Genel Kurul'dan alkışlar eşliğinde oy birliğiyle geçmiştir. Genel Kurul'da grubu olan bütün siyasi partiler, düzenlemeyi desteklemiş, kanuna olan katkısından dolayı Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a da teşekkür etmişlerdir. CHP, bütün bu olumlu havadan, düzenlemenin yasalaşmasından sonra çark etmiş hem komisyonda hem de Genel Kurul'da desteklediği düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin bu hususta sergilediği tutum tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı göstermektedir. Bu eylem, CHP'nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansımasıdır."

"CHP Anayasa Mahkemesine 3 dilekçe verdi"

CHP'nin Anayasa Mahkemesine, kanunun bazı maddelerinin iptali için toplamda 3 dilekçe verdiğini kaydeden Dağ, ilk iki dilekçenin yasal sürenin bitimine 3 gün kala, üçüncü dilekçenin ise yasal sürenin son gününde Anayasa Mahkemesine verildiğini aktardı.

Dağ, CHP'ye "Kanun teklifi görüşmeleri esnasında 'Rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler, aradan geçen süreçte ne oldu da anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulunmuşlardır? Yoksa CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğmiştir? Rant çeteleri ilk iki dilekçeyi beğenmemiş midir de üçüncü dilekçeyi verdirmiştir? Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine taşıma işinin arkasında bu şirketin lobi çalışmalarının etkisi olmuş mudur?" sorularını yöneltti.

Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru talimatını CHP'li milletvekillerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini iddia eden Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak e-Ticaret'te tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır? Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'Rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bunun neresindedir? Kanun görüşmeleri sırasında CHP grubunun 'yerli ve milli' bir kanun olarak nitelendirdiği bu düzenlemeyi, Kılıçdaroğlu neden AYM'ye götürme talimatı vermiş ve iptal ettirmeye çalışmaktadır? Kılıçdaroğlu, bu itiraz başvurusuyla Türkiye'de e-Ticaret'teki tekelleşmeyi daha da körüklemek mi istemektedir? Kanuna 'evet' diyen 52 CHP milletvekili aynı zamanda başvuru dilekçesine de imza atmıştır. Kılıçdaroğlu bu talimatla 52 milletvekilinin yasama iradelerine de ipotek koymuştur."

Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Dağ, "Bu konuda kamuoyuna izahatta bulunmak zorundasınız." dedi.

Bir basın mensubunun Anayasa Mahkemesine götürülen maddeyi sorması üzerine Dağ, "Anayasa Mahkemesine götürdüğü madde özel lisansla ilgili bölüm, o da e-Ticaret'in bel kemiği olan madde. Özellikle o madenin anayasa mahkemesine götürülmüş olması da bizim için manidar." diye konuştu.