İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'da 9- 18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek '5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyledi.

AK Parti Meram İlçe Başkanlığı tarafından milletvekillerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'nın ev sahipliğinde 9 Ağustos'ta başlayacak olan '5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını açıkladı. İslami Dayanışma Oyunları'nın önemli bir organizasyon olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Konya önemli hazırlıklar içerisinde. Bunların en başında da 9 Ağustos'ta başlayacak olan İslami Dayanışma Oyunları var. Bu Konya'mız için, ülkemiz için oldukça önemli bir organizasyon. Konya'da ilk defa 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan büyük bir olimpiyattan bahsediyoruz. Tesislerimizin hazırlıkları devam ettiği gibi açılış için hazırlıklar da devam ediyor. Açılış programı için Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da inşallah 9 Ağustos'ta Konya'da olacaklar. Hem ülkenin gündeminde hem de pek çok ülkenin gündeminde bu olimpiyatlar ve Konya'mız olacak tabii ki. Bu Konya'mız için, esnafımız için, turizmimiz açısından, tanıtım açısından çok kıymetli ve önemli bir organizasyon."'ALGI OPERASYONLARIYLA YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ' Şahin, muhalefetin algı operasyonu yaptığını belirterek, "Muhalefetin algı operasyonlarıyla yapmaya çalıştıklarını da görmezden gelemeyiz tabii ki. En son bu KYK ile ilgili yapılan kredilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın daha öncesinde yapılan toplantılarla, çalışmalarla Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte geri ödemelerdeki faiz oranlarının alınmaması, ana borcun ödenmesiyle ilgili verilen kararın, sanki sadece birileri muhalefet söyleyip de biz yapmışız gibi kamuoyuyla paylaşmaları, kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir şeyin izahı yok yok" diye konuştu.

CHP'nin 1 Ağustos'ta TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasını eleştiren Şahin, "Meclisin açık olduğu dönemlerde Meclis'e gelmeyip, yoklamalara girmeyip, toplantılara katılmayıp, gelmeyen CHP, şimdi Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyor. Meclis Başkanlığımız, CHP milletvekillerinin kaç tanesinin Meclis'in çalışma döneminde ne kadar yoklamalarda bulunduğunu bir yayınlasa, toplantıya çağırmak için aslında hiç kimsenin olmadığını göreceğiz" dedi.