AK Parti Sözcüsü Çelik: "Helalleşme, rövanşist siyasetin aleti olarak kullanılıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Helalleşme, rövanşist siyasetin aleti olarak kullanılıyor"

07.08.2022 14:09
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Helalleşme, rövanşist siyasetin aleti olarak kullanılıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Helalleşmenin bir hesaplaşmanın alt başlığı olarak yürütülmesi, bir rövanşist siyasetin aleti olarak kullanılması çok tehlikelidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Helalleşmenin bir hesaplaşmanın alt başlığı olarak yürütülmesi, bir rövanşist siyasetin aleti olarak kullanılması çok tehlikelidir. Kılıçdaroğlu'nun kendisinin içerisinde bulunduğu siyasi zihniyetin ülkeye ödettiği bedeller karşısında samimi itiraflarda bulunup, ondan sonra da bunu partinin kurumsal kimliği haline getirmesi gerekir" dedi.

Ömer Çelik, Adana'nın Yüreğir Belediyesini ziyaret etti. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, CHP'nin yürüttüğü 'helalleşme'leri eleştirerek, "Şimdi bakıyorsunuz birisi çıkıyor toplumun bir kesimini tehdit ediyor. Bir başkası çıkıyor, onlar da toplumun başka kesimlerini tehdit ediyorlar. Hatta AK Parti ve Cumhur İttifakı'mıza oy veren vatandaşlarımızı tehdit etmeye, aşağılamaya kadar giden bir dil ve üslup var. Bunun neresinde helalleşmeden bahsedeceğiz. Bu helalleşmenin, bir hesaplaşmanın, rövanşist bir siyasetin alt başlığı olarak yürütüldüğünü görüyoruz. Gerçekten bir helalleşme tarafı içerisindeysek onu selamlar, takdirde ederiz. Gerçekten helalleşme son derece toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayan, her zaman takdir edilmesi gereken bir şeydir. Ancak helalleşmenin bir hesaplaşmanın alt başlığı olarak yürütülmesi, bir rövanşist siyasetin aleti olarak kullanılması çok tehlikelidir" diye konuştu.

"Helalleşme, saf ve temiz bir şekilde ortaya konulmuyor"

CHP'nin 'helalleşme' politikasını mors alfabesine benzeten Çelik, "Şimdi mors alfabesini gözünüzün önünüze getirin. Bir nokta ve uzun çizgiler vardır. Kılıçdaroğlu konuştuğunda nokta şeklinde bir helalleşme oluyor, hemen arkasından milletvekilleri ve partisinden uzun bir çizgi halinde her türlü hesaplaşmanın, vatandaşla hesaplaşmanın her türlü çarpık siyasetini hep beraber izliyoruz. Dolayısıyla burada helalleşme, saf ve temiz bir şekilde ortaya konulmuyor. Eğer gerçekten samimi bir helalleşme olursa, bu da parti kimliğinin kurumsal bir yapısı haline gelirse biz bunu takdir ederiz. Şimdi gördüğümüzde ise bu yoktur" ifadelerini kullandı.

"Helalleşme, partinin kurumsal kimliği haline gelmeli"

Yassıada zihniyetinden başlanarak helalleşme yapılması gerektiğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha sonra şunları söyledi:

"Bizim Türkiye'de herhangi bir meselenin yürütülmesinde gizli kalmamız söz konusu değil. Devletin sahibi millettir. Milletten gizli bir şey olamaz. Yassıada zihniyetinden başlayarak sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin içerisinde bulunduğu siyasi zihniyetin ülkeye ödettiği bedeller karşısında samimi itiraflarda bulunup, ondan sonra da bunu partinin kurumsal kimliği haline getirmesi ve bunu tehdit eden söylemler söz konusu olduğunda gereğini yapması gerekir."

Ömer Çelik, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının gazeteci Latif Şimşek'i darp etmesini de kınadı. - ADANA

YORUMLAR
500
CHP Lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarından emin: Seçime az kaldı, sabredin CHP Lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarından emin: Seçime az kaldı, sabredin AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Sarıçam Belediyesi ziyaretinde konuştu Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Sarıçam Belediyesi ziyaretinde konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Helalleşme, rövanşist siyasetin aleti olarak kullanılıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:44 İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:11 15 yaşındaki çocuk bilgisayar başında kalp krizi geçirerek vefat etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 14:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Helalleşme, rövanşist siyasetin aleti olarak kullanılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement