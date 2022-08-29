AK Parti'li Karaaslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

29.08.2022 14:31
AK Parti'li Karaaslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da başlatılan Kurtuluş Mücadelesi'nin, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin bir zafere ulaştığını hatırlattı.

Bu zaferle Türk milletinin, istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"30 Ağustos, hürriyeti uğruna kanının son damlasına kadar mücadele eden aziz milletimizin emsalsiz vatan sevgisinin ilanı, tarihe altın harflerle yazılan şanlı zaferidir. 1071'de Sultan Alparslan komutasında Malazgirt'te verilen mücadele asırlar sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Dumlupınar'da verilmiş, kahraman ordumuzun ve asil milletimizin sergilediği inançla Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğu tescillenmiştir. Milletimiz, ülkemizin bağımsızlığını hedef alarak kutlu yürüyüşümüzü sekteye uğratmak, bizi hedeflerimizden alıkoymak ve yolumuzdan döndürmek isteyenlere dün olduğu gibi bugün de gereken cevabı vermeye, vatanı muhafaza etmek için aynı fedakarlığı ve cesareti göstermeye hazırdır."

Karaaslan, Türk ulusunun bu coğrafyadaki bin yıllık varlığını, milletin her bir ferdinin gönlündeki birlik beraberlik ruhuna, zorluklar karşısındaki dirayetine ve hedeflerine olan sarsılmaz inancına borçlu olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bundan bir asır önce atalarımız, milletimizin önündeki engelleri aşarak ülkemizin yarınları için nasıl yeni ufuklar koyduysa bugün bizler de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde evlatlarımızın geleceği için kararlı adımlar atıyor, bu doğrultuda dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu sene, şanlı zaferin yüzüncü yılında 30 Ağustos coşkusunu, Milli Teknoloji Hamlesi'nin gençlerin dünyasında nasıl karşılık bulduğunun en somut göstergesi olan TEKNOFEST vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin ve çocuklarımızın yoğun katılımıyla Samsun'umuzda yaşayacağız. Köklerinden ilham alan evlatlarımızın geleceğe dair vizyonuna hep birlikte ilk adım şehrimizde şahitlik edecek, bu coşkuyu millet olarak paylaşacağız. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle, İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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