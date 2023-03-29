"Cumhur İttifakı'nda kriz çıktı" iddialarına AK Parti'den jet hızında yanıt geldi: Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim tavrımız da aynı - Son Dakika
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"Cumhur İttifakı'nda kriz çıktı" iddialarına AK Parti'den jet hızında yanıt geldi: Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim tavrımız da aynı

29.03.2023 14:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde AK Parti ile ortak liste yapılacağı iddialarını reddetmesi sonrası, kulislerde "Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiaları yankılandı. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün, "liste" iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı'ndaki Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken MHP'nin buna tevessül etmesi mantıklı olmaz" sözleri sonrası "ittifakta kriz" söylentileri çıktı. Partisinin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, gündemdeki konuya da değindi.

"AYKIRI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

MHP'nin seçimlere kendi listelerinden girme kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavuz, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Bu zeminde buluştuğumuzu ve anlaştığımızı ben zaten bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum şu anda söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır" görüşünü paylaştı.

HANGİ PARTİYE OY VERİLMİŞSE O PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARILACAK

Yavuz, hangi partiye oy verilmişse o partiden milletvekili çıkacağını, çıkartamıyorsa o oyların yok sayılacağını söyledi. Bunu hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın bildiğini anlatan Yavuz, "Buna ilişkin (Millet İttifakı) bu saatten sonra ne yapar ne yapmaz hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

"PARTİLER HİBRİT MODELE KAFA YORUYOR"

Milletvekili Seçim Kanunu'na göre 41 yerde liste olmadığı sürece seçime girilemediğine dikkati çeken Yavuz, "41 yerde logonuzla girerken 41 yerin dışında yer yer ortak liste yapmanın adını hibrit model olarak tanımladılar. Biz de oradan gidiyoruz. Bu, bizim açımızdan olur olmaz ona bir şey söylemiyorum. Ama partiler buna kafa yoruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika 'Cumhur İttifakı'nda kriz çıktı' iddialarına AK Parti'den jet hızında yanıt geldi: Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim tavrımız da aynı - Son Dakika


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