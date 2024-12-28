AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun paramparça edildiğini belirterek, "Yalanın siyasetinden bir türlü kendini kurtaramayan, milletle siyaset yapmasını beceremeyen, milletin rotasında siyaset yapmayan, yapmayı beceremeyen bir takım nasipsizler, bu duruma bir türlü sevinemiyor." dedi.

Yavuz, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde, makamların hiçbir kıymetinin olmadığını, AK Parti'nin ve davanın neferi olmanın kıymetini anlattı.

Hayal sınırlarını zorlayan işlere imza atan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yapılamaz" denilenleri yaptığını belirterek, "Ne yapmaya kalksak 'Amerika, Avrupa ne der?' deniyordu. Bir yiğit çıktı, sizin oylarınız önümüze geçti ve 'Bana ne Amerika'dan, Avrupa'dan. Ben, Rabbim ne der ona bakarım; milletim ne ister ona bakarım ve yürür giderim.' dedi." ifadesini kullandı.

Yavuz, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun paramparça edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Yalanın siyasetinden bir türlü kendini kurtaramayan, milletle siyaset yapmasını beceremeyen, milletin rotasında siyaset yapmayan, yapmayı beceremeyen bir takım nasipsizler, bu duruma bir türlü sevinemiyor. Sevin kardeşim. 12 milyon kişi evinden olmuş, 6 milyonu sınır dışına başka ülkeye çıkmak zorunda kalmış, 600 bin kişi can vermiş. Pres makinelerinde, cezaevlerinde işkencelerle, 10 binlerce kişi ölmüş, işte bütün bunların müsebbibi, Beşşar Esed, kovulmuş ve ülkesini terk etmiş. Orada daha huzurlu bir iklim oluşmuş. Sevin kardeşim, niye sevinemiyorsun?"

Birlik ve beraberliği bozmadan daha çok güzellikler, ilkler ve yenilikler görüleceğini dile getiren Yavuz, "Milletimize hizmetkar olmaya devam edersek emin olun daha bereketli şeyler söz konusu olur. Burası da daha güzel olur. Çok daha iyi işler de olur." diye konuştu.

Halk oyunu gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ekrandan takip edildiği kongreye, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı İbrahim Bağ ve teşkilat mensupları katıldı.