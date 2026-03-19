AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay\'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması
19.03.2026 13:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de yurtta barış dünyada barış prensibini, savaştan önce diplomasiye şans tanınması gerektiğini herkese ifade etmeye çalışıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de yurtta barış dünyada barış prensibini, savaştan önce diplomasiye şans tanınması gerektiğini herkese ifade etmeye çalışıyor." dedi.

Yayman, İskenderun Kaymakamlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, İslam aleminin ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramın, "bayram tadında" geçmesi temennisinde bulunan Yayman, "Dünyanın bir ateş çemberine döndüğü ve 'üçüncü dünya savaşının ayak sesleri duyuluyor' denilen bir dönemde, Türkiye'nin huzur, güven ve kardeşlik iklimi içerisinde bayrama girmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de yurtta barış dünyada barış prensibini, savaştan önce diplomasiye şans tanınması gerektiğini herkese ifade etmeye çalışıyor. Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü, Amerika ve İsrail'in, İran'a asimetrik biçimde saldırılar yaptığı ve Orta Doğu'nun ateş çemberine döndüğü, Gazze'de, Filistin'de masum çocukların öldüğü bir ortamda, gerçekten Türkiye'de iç cephenin güçlü olması, bizim bayramı vesile kılarak küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakmamız ve kendi aramızdaki kardeşliği, dayanışmayı, birliği, beraberliği öne çıkartmamız çok önemli."

Yayman, dün Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, "Çanakkale Zaferi'ni kazandıran ruh, 'sen, ben yok, biz varız, milletimiz var, devletimiz var' anlayışıdır. Dolayısıyla inanıyorum ki hepimiz zaten bu bilinçte, şuurdayız. Allah milletimizi, devletimizi korusun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yayman, programa katılanlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA

Politika, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
