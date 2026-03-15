AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize\'de iftar programında konuştu Açıklaması
15.03.2026 21:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terörsüz Türkiye olarak isimlendirdiğimiz bu çalışmayla gerçekten Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin başına musallat olmuş bu illeti de inşallah ortadan kaldırdık, kaldırmak üzereyiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terörsüz Türkiye olarak isimlendirdiğimiz bu çalışmayla gerçekten Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin başına musallat olmuş bu illeti de inşallah ortadan kaldırdık, kaldırmak üzereyiz. Kararlıyız." dedi.

Yazıcı, Çayeli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Yazıcı, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Birliğimiz her şeyin önündedir, kardeşliğimiz çok kıymetlidir. Etnik köken vurgusu yapmadan, felsefi düşünce ayrımına boğulmadan, bizi var eden değerlerimizi gözeterek, koruyarak, zenginleştirerek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki kadroların, milletin hukukunu koruyarak, hayat standartlarını yükseltmek, sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak ve huzuru temin etmek için gece-gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Bütçede en büyük payın sağlığa, eğitime ve savunma sanayisine oransal olarak ayrıldığını vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü hep şuna inandık, insanı görmeyen, gözetmeyen hiçbir faaliyetin başarı şansı yoktur. Her insan önemli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'ye bu veciz vasiyetini hep referans olarak dikkate alıyor, atıfta bulunuyor, böyle yürüyoruz. Türkiye'yi sizden aldığımız güçle değiştirip, dönüştürdük."

Çalışma anlayışlarında kapsayıcı ve kuşatıcı olduklarına değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye topyekun bakıyoruz. Türkiye'nin her tarafında değiştirmediğimiz, dönüştürmediğimiz bir alan bırakmadık. Sorunlarımız var, hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığıyla mücadele etmek elbette ki kabinemizin, yürütme erkinin günlük ajandasının birinci maddesi. İnşallah bunun da belini kırdık, bunu da belli yerlere indireceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. İnşallah imkanları arttırmak suretiyle bunları da ilerleteceğiz."

Birlik ve bütünlüğün en büyük zenginlik olduğunu aktaran Yazıcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"40 yıldan bu yana Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef almış, dış güçlerin Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını istemeyen düşman unsurların terör örgütüne destek vermek, eğitmek, silah temin etmek, gözetmek, kollamak suretiyle onları özendirmelerinin önünü kesmek üzereyiz. Terörsüz Türkiye olarak isimlendirdiğimiz bu çalışmayla gerçekten Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin başına musallat olmuş bu illeti de inşallah ortadan kaldırdık, kaldırmak üzereyiz. Kararlıyız. Biz bunları yaparken elbette ki şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin düşünce dünyasına asla halel getirecek, onları incitecek bir tutum içerisinde asla olmayız."

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
