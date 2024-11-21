AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muğla'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muğla'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muğla\'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti siyasetinin millete hizmet amacıyla kurulduğunu belirterek, "Milletimize hizmet ettiğimiz sürece, milletimizin hayır duasını aldığımız sürece Allah'ın da rızasını alacağına inanan insanlarız.

21.11.2024 15:17
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti siyasetinin millete hizmet amacıyla kurulduğunu belirterek, "Milletimize hizmet ettiğimiz sürece, milletimizin hayır duasını aldığımız sürece Allah'ın da rızasını alacağına inanan insanlarız. Bunun bizim diğer siyasi hareketlerin mensuplarından en önemli farkımız olduğunun altını çizmek istiyorum." dedi.

Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinden 3-4 gün sonra başlayan bir programla sonraki sürecin yönetilmesini, siyasetin temel parametrelerinin, akslarının ve yörüngelerinin neler olacağını planladıklarını ve bu doğrultuda illerde değerlendirmeler yaptıkları bir süreci başlattıklarını söyledi.

AK Parti'de bir seçimin bitip, seçimin ertesi günü bir başka seçimin hazırlıklarının başladığını vurgulayan Yılmaz, AK Parti'de siyasetin millet için, millete hizmet için yapıldığını ifade etti.

Yılmaz, sandıkta çıkan olumlu veya olumsuz sonucun AK Parti'nin enerjisi üzerinde olumlu bir motivasyon olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Milletimiz demek ki bunu takdir etti. O zaman 'Demek ki bizim bir eksikliğimiz, bir hatamız var' deriz. AK Parti'li böyle bakar. Çünkü Cumhurbaşkanı'mız yıllardır hep böyle bakmıştır. Varsa eksikliklerimiz ki vardı da muhakkak beklediğimiz sonuçları alamadık, Muğla'mızda da beklediğimiz sonuçları alamadığımız malum. Ama biz hiçbir zaman Muğla'da beklediğimiz sonuçları alamayışımızın sebebini milletimizde görmedik. Milletimiz, bizim daha fazla çalışmamızı, bazı eksikliklerimizin olduğunu ve bunları telafi etmemiz gerektiğini söyledi."

Yaklaşık bir aydır Türkiye'nin her yerinde ilçe kongreleri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, oralara da katılmaları gerektiğini, bu nedenle Muğla'ya gelişlerinin biraz geciktiğini dile getirdi.

"Siyaseti biz millete hizmetin önemli parçası olarak görüyoruz"

Yılmaz, seçilmekle milletin herhangi bir konuda kendilerine verdiği bir vazifenin adının belirlendiğine inandıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Siyaseti biz millete hizmetin önemli parçası olarak görüyoruz. AK Parti siyaseti millete hizmet amacıyla kurulmuştur. Sadece millete hizmet amacı değil milletin de ne istediğini ve ne dediğini de bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi hareketin gözlemlemediği, dikkate almadığı kadar dikkate alan bir siyasi hareket olarak Türkiye demokrasi tarihine ismini yazmış bir siyasi harekettir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin dediğini önemseyen bir lider olduğunu belirten Yılmaz, bu nedenle kongre sürecinin ardından ülkeye hizmet etmenin dolu dizgin yarışı içinde olacaklarını kaydetti.

Yılmaz, bir insanın asaletinin, o insanın ürettiği değerler, ortaya koyduğu, biriktirdiği ve ifade ettiği hizmetlerle ölçüldüğüne inandıklarını dile getirdi.

Ne kadar önemli bir ailenin çocuğu, ne kadar önemli bir ailenin ferdi olduğuyla değil, insanlığa ne kadar faydalı olduğuyla insanın asaletinin ölçüldüğünü anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milletimize hizmet ettiğimiz sürece, milletimizin hayır duasını aldığımız sürece Allah'ın da rızasını alacağına inanan insanlarız. Bunun bizim diğer siyasi hareketlerin mensuplarından en önemli farkımız olduğunun altını çizmek istiyorum. Biz milletimize ne kadar hizmet edersek o kadar makbul, o kadar sebebi varlığımızın daha anlamlı ve kıymetli olduğuna inanırız. İnsanımıza hizmeti adeta onun hayır duası, onun da peşine Rabb'imizin rızasını alacağımız bir faaliyet olarak görürüz. Siyaseti bu perspektifte, bu programda hep yaptık, yapıyoruz. Bugün de bu amaçla buradayım."

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muğla'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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