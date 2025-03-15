AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Siz Türkiye'nin nerede, nasıl bir masa kurduğunu bilemezsiniz çünkü biz o masanın tam ortasına pergeli oturtmuş ve dünyanın her yerini dolaşan bir Cumhurbaşkanıyla, bir liderle çalışıyoruz." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve programlara katılmak için kente gelen Zorlu, partisinin İl Başkanlığı ziyaretinde, aktif siyasete 2022'de dahil olduğunu söyledi.

Siyasette yapıcılığı, çözüm üreticiliği, birliği ve beraberliği sağlamaya çalıştığını belirten Zorlu, "21 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızın davetiyle AK Parti'ye, bu müstesna aileye Ankara İl Kongresi'nde katıldım. 23 Şubat'ta da 8. Olağan Büyük Kongremizde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle MKYK (Merkez Karar ve Yürütme Kurulu) üyeliğine, aynı gün yine Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildim." dedi.

Yeni görevinden dolayı heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getiren Zorlu, "Bu süreci taçlandıran yegane olay, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanlığı oldu. Dünya yeni dönemeçte bir düzene oturtulmaya gayret edilirken, Türkiye de kadim tarihimizden gelen gücümüzle Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli, kararlı politika ve duruşla birlikte bölgesinde çok önemli noktaya geldi. Bu süreç içerisinde bir zamanlar hayal olarak ifade edilen çok önemli bütünleşme projesi ivmelenerek bugün dünyanın karşısında artık en azından bölgesel güç olarak konuşlandı." ifadesini kullandı.

Kürşad Zorlu, AK Parti'nin Türk dünyasının her alanda işbirliğini gözeten büyük aile olduğunu, bunun artık tüm dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayarak, "Bazı bu konulara uzak arkadaşlar, 'Türkiye masa kuramıyor, oturamıyor.' diyorlar. Erzurum'dan onlara seslenmek istiyorum: Siz Türkiye'nin nerede, nasıl bir masa kurduğunu bilemezsiniz çünkü biz o masanın tam ortasına pergeli oturtmuş ve dünyanın her yerini dolaşan bir Cumhurbaşkanıyla, bir liderle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bugün hamdolsun 4,7 trilyon dolar gayri safi hasılaya sahip Türk dünyasından bahsediyoruz"

Türk dünyasının büyüklüğüne dikkati çeken Zorlu, şöyle devam etti:

"Bugün hamdolsun 4,7 trilyon dolar gayri safi hasılaya sahip Türk dünyasından bahsediyoruz. 4,5 milyon kilometrekare yüzölçümü toprağa sahip, 200 milyona yaklaşan nüfusuyla artık dünyadaki 13. büyük, birliktelik olarak dünyadaki yerini alan bir Türk dünyası. 2021'de daha önce adı Türk Devletleri İş Birliği Konseyi olan Türk Konseyi olarak devam eden bu birlikteliğin adı, Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti. Burada Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi kabul edildi. Vizyon nedir? Geleceğe bizi taşıyan, ufkumuzu açan, nesillere yol ve yöntem gösteren belgedir. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Bu bakımdan AK Partimiz bünyesinde kurulan bu başkanlık, Türk dış politikasının çok yönlülük ilkesinin ayrılmaz bir parçası olarak yerini almış durumdadır. Çok şükür bu kısa süreçte bile Türk dünyasının her noktasından bu konuda bizlerle işbirliği yapmak isteyen, çalışmak isteyen çok değişik düzeylerde girişimler, başvurular, birtakım teklifler gelmektedir. İnşallah bunları etap etap önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız ve bu birlikteliğin bütün alt unsurlarının gerçekleşebilmesinin yolunu arayacağız. Bu yeni dünya düzeninde özellikle geçtiğimiz yüzyılı hesap ettiğimizde Türkiye sadece bölgesinde değil, tüm dünyada süregelen mazlum toplulukların, haksızlıkların, ortaya konulan insanlık dışı uygulamaların karşısında bir ses, önemli merkez haline gelmiştir."

Zorlu, gelinen süreçte kendilerine düşen önemli görevin, Türk dünyasının her alanda işbirliğini ortaya koyacak çalışmaları yürütmek olduğunu vurgulayarak, "Altaylardan Akdeniz'e, Avrupa'dan Çin sınırlarına kadar gittiğiniz o büyük coğrafyada bu mazlum hakların, ortaya konulan bu karşı duruşun merkezinde de Türkiye olmaktadır. Çünkü uzun süredir bu tutarlı anlayışla devam eden duruş, her bir coğrafyada kendisini hissettirmeye devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Erzurum'da mevcut oy oranını yüzde 70'lere yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu başkanlığımız bünyesinde Erzurum'da da inşallah önümüzdeki süreç içerisinde birimlerimiz oluşturulacak. Sizlerden bu başkanlığımıza büyük dikkat ve özenle desteklerinizi, işbirliği çalışmalarınızı yürekten bekliyorum. Çünkü Erzurum bu kadim Türk kültürünün ve tarihinin en önemli kavşak noktalarından biri. Burada yapacağımız çalışmalarla, gün yüzüne çıkaracağımız birçok faaliyetle hem milletimizin sosyo-kültürel dinamiklerine katkı sağlayacağız hem de siyaseten Cumhurbaşkanımızın bize verdiği o sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız."