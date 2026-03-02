AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik açıklama Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik açıklama Açıklaması

02.03.2026 23:27
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, 'İran bizim komşumuzdur, İran halkı da bölgedeki diğer halklar gibi bizim kardeşimizdir.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, 'İran bizim komşumuzdur, İran halkı da bölgedeki diğer halklar gibi bizim kardeşimizdir.' Bu kardeşlik hukuku çerçevesinde, bölgesel güvenliği tehdit eden her türlü gelişmeye karşı duyarlılığımızı koruyoruz. Önceliğimiz, ateşkesin bir an önce sağlanması ve taraflar arasında diyalog kapısının açılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak, bölgede barışın, huzurun ve istikrarın tesisi için gayret göstermeye devam ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti Genel Merkez 2026 İftar Buluşması"ndaki "Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz." sözlerini anımsatan Ala, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, yanı başımızda savaş ve gerilim görmek istemediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Son günlerde İran'ı hedef alan saldırılarla ilgili tutumumuz da bu barışçıl yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, 'İran bizim komşumuzdur, İran halkı da bölgedeki diğer halklar gibi bizim kardeşimizdir.' Bu kardeşlik hukuku çerçevesinde, bölgesel güvenliği tehdit eden her türlü gelişmeye karşı duyarlılığımızı koruyoruz. Önceliğimiz, ateşkesin bir an önce sağlanması ve taraflar arasında diyalog kapısının açılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Şayet gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri ise kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor."

"Savaşı durdurmak için atılabilecek adımlar ele alındı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi gününden bu yana uluslararası toplumun önde gelen liderleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Ala, ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme ve istişareler yapıldığını, Körfez bölgesindekilere geçmiş olsun dileklerinin iletildiğini ve savaşı durdurmak için atılabilecek adımlar ele alındığını aktardı.

Efkan Ala, "Türkiye olarak, bölgemizde barışın tesisi için her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağımızı muhataplarımızla paylaşıyoruz. Barış ve istikrarın tesisi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, AK Parti, İsrail, İran, Son Dakika

