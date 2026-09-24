AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İsrail'e tepki:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya yönelik, İsrailli yetkililerin açıklamalarına tepki gösterdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyadaki mazlumların haklarını savunması, uluslararası toplum tarafından takdirle karşılanırken İsrail'in rahatsızlık duyması, Türkiye'nin adalet ve barış için gösterdiği kararlı duruşunun doğal sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri küresel vicdanın sesi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir."