AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Her sorundan milletin desteği ile çıkmayı başardık" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Her sorundan milletin desteği ile çıkmayı başardık"

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Her sorundan milletin desteği ile çıkmayı başardık"

AK Parti Genel Bşkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Göreve geldiğimizden beri birçok engel çıkardılar.

24.11.2024 20:11  Güncelleme: 20:19
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AK Parti Genel Bşkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Göreve geldiğimizden beri birçok engel çıkardılar. Hepsinin üstesinden bu milletin desteği ile çıkmayı başardık" dedi.

AK Parti Yenişehir 8. Olağan Kongresi, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrede konuşan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "Bu kutlu davada Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyor. Durmak yok yola devam diyorum" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bugün burada partimizin kuruluş aşamasından bugüne kadar görev almış başkanlarımız bulunuyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti bu milletin sesi, hizmetkarı olmuştur. Her zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, milletimizim emrinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Bir ülkenin en önemli kaynağı nedir derseniz bir siyasi iktidarı oluşturma yeteneğidir. Birçok ülkede sorun var. Neden? Bu siyasi hareketi oluşturamadıkları içindir. Bakın kongremizde her kesimden katılımcı bulunuyor. İşte bu birlikteliği sağladıktan sonra diğerlerini yaparız. Göreve geldiğimizden beri birçok engel çıkardılar. Hepsinin üstesinden bu milletin desteği ile çıkmayı başardık. Bu yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu iradenin önünde Recep Tayyip Erdoğan, arkasında kadro, en önemlisi arkamızda sizler varsınız" diye konuştu.

Kongreye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz, Osman Mesten, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Ala: 'Her sorundan milletin desteği ile çıkmayı başardık' - Son Dakika

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