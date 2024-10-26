AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "İnsanlık değerleri, insanlığın vicdanı terör yöntemlerini kullanan Netanyahu hükümeti tarafından yok ediliyor" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "İnsanlık değerleri, insanlığın vicdanı terör yöntemlerini kullanan Netanyahu hükümeti tarafından yok ediliyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "İnsanlık değerleri, insanlığın vicdanı terör yöntemlerini kullanan Netanyahu hükümeti tarafından yok ediliyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sincan 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

26.10.2024 18:12
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sincan 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Ankara Sincan 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' sloganıyla Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ilçe kongresinde, yerel yönetim çalışmalarının daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflendi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Ala, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına hemen karşılık verildiğini de kaydeden Ala, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde inlerine girilerek, o saklandıkları yerler başlarına yıkılarak cevap verilmiştir ve verilmektedir" şeklinde konuştu.

Ala, İsrail'in çevre ülkelere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları da gündemine alarak, "Şu an sıcaklığını yüreğimize hissettiğimiz, her gün başka bir haberle yanıp tutuştuğumuz Gazze'de, Filistin'de olan bitenler bütün dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Bir yıldan fazladır Gazze'de insanlık bombalanıyor. İnsanlık değerleri, insanlığın vicdanı terör yöntemlerini kullanan Netanyahu hükümeti tarafından yok ediliyor. Dış güçler bunun arkasında durarak Netanyahu'nun terörist yöntemlerini destekliyor" açıklamasında bulundu.

Ala, Türk milleti olarak Filistin'de yaşanan olayların karşısında olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinden aldığı destekle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Gazze'de yaşananları yüksek sesle dile getirdiğini anımsattı.

Bölgede yaşanan gelişmelere bakarak milletçe daha fazla kenetlenmek gerektiğini işaret eden Ala, "Güçlü bir Türkiye'ye sadece Türkiye'nin değil, Gazze'nin de Filistin'in de Lübnan'ın da Suriye'nin de Irak'ın da Kosova'nın da Bosna'nın da Karabağ'ın da ihtiyacı var. Onun için fiziki sınırlarımızı biliyoruz ama sorumluluk sınırlarımız çok geniş. Sorumluluk sınırlarımızı hiç unutmamalıyız" diye konuştu.

Ala'nın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden kongrede, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve AK Partili milletvekilleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Ala: 'İnsanlık değerleri, insanlığın vicdanı terör yöntemlerini kullanan Netanyahu hükümeti tarafından yok ediliyor' - Son Dakika

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