Ala: İsrail'in 1915 kararı, soykırım suçlarından kaçma çabası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ala: İsrail'in 1915 kararı, soykırım suçlarından kaçma çabası

29.06.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan İsrail yönetiminin 1915 olaylarına dair kararını, meşruiyetini yitirmiş bir iktidarın dikkat dağıtma girişimi olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Uluslararası Adalet Divanında soykırım iddiasıyla yargılanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama emri bulunan Netanyahu ile bakanlarından oluşan İsrail yönetiminin 1915 olaylarına dönük aldığı karar, hukuken ve insani açıdan tüm meşruiyetini yitirmiş bir iktidarın, uluslararası toplumun dikkatini kendi soykırım suçlarından başka yöne çevirme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

Efkan Ala, açıklamasında "Uluslararası Adalet Divanında soykırım iddiasıyla yargılanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama emri bulunan Netanyahu ile bakanlarından oluşan İsrail yönetiminin 1915 olaylarına dönük aldığı karar, hukuken ve insani açıdan tüm meşruiyetini yitirmiş bir iktidarın, uluslararası toplumun dikkatini kendi soykırım suçlarından başka yöne çevirme çabasıdır. Gazze'de on binlerce masum sivilin katledildiği, insanların topraklarından sürüldüğü ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının defalarca kınadığı insanlık dışı uygulamaların faillerince atılan bu adım, siyasi bakımdan tamamen hükümsüz, hukuki açıdan ise geçerlilikten yoksundur." ifadelerine yer verdi.

Tarihin en ağır soykırım suçlamalarından biriyle yüzleşen bir hükümetin, 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar almasının hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafı olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu hamlesi, Gazze'deki insanlık tablosunu gölgelemeyi hedeflemektedir. Netanyahu hükümetinin bu kararı, Gazze'de işlenen suçların yarattığı uluslararası tecridin ve hukuki çaresizliğin ürünüdür. Mazlum bir halkın haklarını savunmayı, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için çalışmayı ve bölgede kalıcı adil barışın tesisi için kararlı diplomasimizle tarihin doğru tarafında bulunmayı insanlık görevi olarak görüyoruz. Türkiye; ilkeli ve bölgesel istikrarı esas alan dış politikasını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, AK Parti, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ala: İsrail'in 1915 kararı, soykırım suçlarından kaçma çabası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor

09:38
İsrail, Hizbullah’ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:58
Bangladeş’teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712’ye yükseldi
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 10:05:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Ala: İsrail'in 1915 kararı, soykırım suçlarından kaçma çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.