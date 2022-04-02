AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir... - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir...

02.04.2022 01:53

(İSTANBUL)AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan" Üsküdar'da "Yerel Yönetimler Şöleni" programı Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirildi...

(İSTANBUL) AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan"

Üsküdar'da "Yerel Yönetimler Şöleni" programı Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirildi

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, düzenlediği Yerel Yönetim Şenliği ile 8. yıl programını açıkladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 8. görev yılında İstanbul'a kazandıracağı dev projeler ve yeni yol haritası kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayı'nda düzenlenen "Yerel Yönetim Şenliği" ile 8. yıl programını açıkladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 8. görev yılında İstanbul ve Üsküdar'a kazandıracağı projeleri ve yeni yol haritasını açıkladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı. Üsküdar'ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren, ilçenin geleneksel değerlerini modern yaşamın ihtiyaçlarıyla harmanlayarak Üsküdar'da dönüşümün altın anahtarını sunan Üsküdar Belediyesi'nin sürpriz projeleri de programda açıklandı. Program sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Binali Yıldırım'a hediye takdiminde bulundu.

"Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan"

Programda konuşan Binali Yıldırım, "İster dışarıdan, ister içeriden ne yaparsa yapsınlar 3'lü, 5'li', 6'lı, 8'li, 9'lu kaç ortak olursa olsun hepsi birlikte gelsin, 2023'de hak ettikleri yenilgiyi tekrardan tadacaklar. Büyük bir beklenti olduğunu gördüm. Bize günlük yaşadıkları sorunları, komşularıyla sorunlarını, gelecekle ilgili endişelerini bizimle paylaşıyorlar, bizden çözüm bekliyorlar, Türkiye'den çözüm bekliyorlar, Recep Tayyip Erdoğan'dan çözüm bekliyorlar. Görüyorsunuz Ukrayna'da ne Birleşmiş Milletler ne Avrupa ne Amerika ne Çin hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir ciddi adım atamadılar. Orada savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

"Öyle projelerimiz var ki Türkiye'de örneği yok. Türkiye'yi bırakın Dünya'da örneği yok"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Karada, denizde birçok proje var. Teşkilatımızın ve belediyemizin birlikteliği ve Cumhur İttifakımızın başarısı olarak durmadan, yorulmadan yapacağımız hizmetlerden sadece birkaç tanesi. Biraz önce tanıtım videosunda izlediniz öyle projelerimiz var ki mütevaziliğimizi elden bırakmayalım ama bazı gerçekleri de konuşmamız lazım. Öyle projelerimiz var ki Türkiye'de örneği yok. Türkiye'yi bırakın Dünya'da örneği yok bazı projelerimizin." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir...

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Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, AK Parti, Üsküdar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir... - Son Dakika
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