AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi Hatipoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi Hatipoğlu'nu ziyaret etti

30.05.2022 19:49

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

Yıldırım, Sivas'ın Suşehri ilçesinde özel kalem müdürü Murat Aydın'ın vefat eden annesinin cenazesine katıldıktan sonra kara yolu ile Tokat'a geldi. Yıldırım, Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yıldırım, Hatipoğlu ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Valilik ziyareti sonrası Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün sevdiğimiz dostumuzun cenazesi vardı Suşehri'nde. Ona katıldık. Dönüş yolunda Tokat'ımıza da uğradık. Sayın Valimiz bildiğiniz gibi yeni atandı. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Aynı zamanda Anayasa Komisyon Başkanımız milletvekilimiz Yusuf Beyazıt var. Onun da başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Tokat'a yeni havalimanı açıldığını hatırlatan Yıldırım, "Sözünü verdiğimiz havalimanı tamamlandı. Her ne kadar açılışında tabi yurt dışındaydım katılmadım. Fakat arkadaşlar sorunsuz çalıştığını ifade ettiler. Tokat, ülkemizin İpek Yolu güzergahı üzerinde çok bereketli verimli topraklara sahip, tarihi kültürel zenginlikleri olarak çok güzel bir ilimiz. İnsanıyla, doğal güzellikleriyle ve kaynaklarıyla ülkemizin değerine değer katıyor. Sayın Valimize de başarılar diliyorum." dedi.

Binali Yıldırım, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Yıldırım'a AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi Hatipoğlu'nu ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi Hatipoğlu'nu ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi Hatipoğlu'nu ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat Valisi Hatipoğlu'nu ziyaret etti

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Kaynak: AA

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