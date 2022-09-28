AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

28.09.2022 16:34
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'in davetlisi olarak AB Delegasyonu Rezidansı'nda, AB'ye üye ülkelerin misyon başkanlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.

Kurtulmuş, toplantıda, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası konulardaki görüşlerini paylaştı, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, pandemi sonrası dünyada daha da belirginleşen siyasi ve ekonomik kırılganlıkların etkileri, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın dünyaya yansımaları, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin aktif rolü, vekalet savaşlarının ve ekonomik savaşların artması, yeni küresel siyasi mimarinin inşası gibi konularda Türkiye'nin görüşleri paylaşıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin'de yaşanan terör eylemini kınadı ve taziyelerini iletti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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