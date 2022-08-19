AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim en temel özelliğimiz, pusulamız, yeniden büyük Türkiye idealine bağlı olmamızdır. Bu idealimizi kaybedersek o zaman Allah muhafaza, yolumuzu kaybederiz." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Tokat İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün her alanda gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir ülke haline geldiğini söyledi.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinen Kurtulmuş, seçimlerdeki başarının milletin gönlüne girmekten geçtiğini vurguladı.

Kendilerini Türkiye'deki diğerlerinden ayırt edecek noktanın fikri bütünlükleri bulunması ve yeniden güçlü Türkiye'yi kurmak istemeleri olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Eğer Türkiye'de milli savunma alanında ileriye gidiyorsak, Türkiye bugün yüzde 80'ler seviyesinde milli savunma sanayisinde bir noktaya geldiyse, Türkiye kendi helikopterini yapıyor, kendi savaş uçağını yapabilecek noktaya geldiyse, kendi milli gemilerini sulara indiriyorsa hiç şüphesiz bunun arkasında sadece bir mühendislik başarısı değil, bir idealin, bir davanın, bir şuurun başarısı da vardır." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin milletin gönlüne girmeyi başardığı için 21 yıldır iktidarda olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de daha önce nasıl milli savunma alanlarında adımların attırılmadığını hep beraber hatırlıyoruz. Rahmetli Nuri Demirağ'ı uçağını yapmasına, yabancılara bunun satışı için sözleşmesini imzalamasına rağmen bir şekilde bunları engelleyen, yaptırmayan zihniyet, bu anlamda Türkiye'nin yeniden güçlü ülke olmasının derdine sahip olmayan zihniyettir. Bugün bunları yapabiliyorsak, bir dava şuuruna sahip olduğumuz içindir. Eğer böyle dava şuuruna sahip bir kadro olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kadro ilerlemeseydi, Türkiye'de Ayasofya'nın açılması mümkün olabilir miydi? Türkiye'de başörtülü milletvekillerimizin olması, bundan sonra da olacak. Başı açık, başı kapalı vekillerimiz olacak ama böyle bir dava şuuruna sahip kadro olmasaydı, bunlar yapılamazdı."

"Bu davaya sıkı sıkıya sahip çıkmamız lazım"

Türkiye'nin uluslararası arenada sözü dinlenilen bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim en temel özelliğimiz, pusulamız, yeniden büyük Türkiye idealine bağlı olmamızdır. Bu idealimizi kaybedersek, o zaman Allah muhafaza, yolumuzu kaybederiz. Bu davaya sıkı sıkıya sahip çıkmamız lazım. Gördüklerimiz, bu inançlı yürüyüşümüzün sonuçlarıdır. Yani biz Türkiye'nin her alanda ileriye gitmesini isterken, matematik, istatistiki başarı olsun diye istemiyoruz. Ülkemiz uluslararası alanda rekabet eden, güçlü bir ülke olsun istiyoruz. Bugün bu güçlü kadro yönetimde olmasaydı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünyanın egemenlerine tabiri caizse posta atmak mümkün olabilir miydi?"

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile partililer katıldı.