AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, MHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, MHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması

21.07.2022 21:36
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, MHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz yolları böldük ama Türkiye'yi böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz yolları böldük ama Türkiye'yi böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Hep beraber el ele, kol kola bu yürüyüşümüzü büyük bir başarıyla sürdüreceğiz." dedi.

Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında MHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın "ansızın, öylesine, akla gelindi" diye kurulan bir ittifak olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kurulmasını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yıllardan beri millet iradesini örseleyen, vesayetle, dayatmayla, darbe girişimleriyle iktidarları sıkıştıran, milleti yorgun düşüren vesayetçi anlayışa karşı Türkiye'nin bekası için, milletin istikbali ve istiklali için özellikle 15 Temmuz'dan sonra başlayan Yenikapı ruhunun devamı olarak hayata geçmiş. Ama esasında bundan da önce Başbakanlığımız döneminde Sayın Bahçeli ile bu iki başlı yönetim anlayışını sona erdirmek ve idarede istikrarı, güveni sağlamak adına başlattığımız anayasa değişikliğiyle bu yolculuğu 15 Temmuz sonrası daha da kaynaşarak, kenetlenerek sürdürmeye karar verdik ve bu kararlılığımız devam ediyor. Liderlerimizin ortaya koyduğu basiret, ahenk tabi ki tabanda partilerimizi de birleştiren, kaynaştıran en büyük gücümüz, enerjimiz."

"Bizim değerlerimiz sağlam"

Yıldırım, ittifakların olabileceğini ancak kimin kiminle ittifak yaptığına bakılması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeyi bölmek isteyenler, ülke üzerinde emperyal emelleri olanlarla bizim işimiz olmaz, ittifakımız da olmaz. Bugüne kadar olmadı bundan sonra da olmayacak. Siyaset her şey değil ama bu kadim topraklar binlerce yıl bizlere emanet edilen, vatan olan bu topraklara gözümüzün içi gibi bakmak hepimizin boynunun borcudur. Dolayısıyla ülkücü kardeşlerimiz, MHP'nin değerli mensuplarıyla el ele omuz omuza yürümek ve 2023'te de yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızı başımızda görmek için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu ahengin bazılarını rahatsız etmesini anlayabiliyoruz. Hiç önemi yok ama bizim değerlerimiz sağlam, hangi değerler üzerinden yol alacağımızı çok iyi biliyoruz."

"Bayrağımız inmez, ezanlarımız dinmez, vatan bölünmez"

Geçmişte yaşadıkları acı tecrübelerin bulunduğunu, ülkenin terörden, FETÖ'den PKK'dan DEAŞ'tan ve birçok bölücü örgütten çok çektiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hem insan sermayesini hem parasal sermayesini maalesef bu uğurda kaybetti. Büyük bedeller ödedik daha fazla büyük bedel ödemek istemiyoruz. Bakıyoruz etrafımızda hakikaten bir şer çemberi oluşturuluyor. Bölge hareketli. Her zaman tarihin her döneminde bu bölge hep hareketli olmuş, sürekli buralar çatışma alanları halinde olmuş. Bu bölgede tutunmak, varlığı sürdürmenin bir bedeli var. Bu bedeli de bugüne kadar ödeyerek geldik bundan sonra da bu bayrağı, ay yıldızlı bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz. Bayrağımız inmez, ezanlarımız dinmez, vatan bölünmez. Biz yolları böldük ama Türkiye'yi böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Hep beraber el ele kol kola bu yürüyüşümüzü büyük bir başarıyla sürdüreceğiz."

Ziyarette Binali Yıldırım'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve diğer ilgililer de eşlik etti.

YIldırım, daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, MHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, MHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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