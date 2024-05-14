AK Parti haziran ve temmuz ayında Kızılcahamam'da kampa girecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti haziran ve temmuz ayında Kızılcahamam'da kampa girecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim sinyalinin ardından AK Parti'de kamp tarihi belli oldu. AK Parti, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da Ankara Kızılcahamam'da kampa girecek. Kampta yerel seçim sonuçları değerlendirilip izlenecek yol haritası üzerinde çalışılacak.

14.05.2024 20:07  Güncelleme: 23:56
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AK Parti, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapacak. Toplantılarda 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek yeni yol haritası belirlenecek.

AK PARTİ KIZILCAHAMAM'DA KAMPA GİRİYOR

AK Parti'de, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı bildirildi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti: "7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."

AK Parti haziran ve temmuz ayında Kızılcahamam'da kampa girecek

ERDOĞAN: YENİ İSİMLERLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişim sinyali vermişti. Erdoğan, şunları söylemişti: "Yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Partimizin geleceği kişisel hesapların ötesinde. Verilen emekleri kibirlerin boyunlarını aşan muhterislere kurban edemeyiz. 31 Mart seçim sonuçlarını partimiz ve davamız açısında hayra tebdil açısından ne varsa ele alacağız. Milletin sınıfta bıraktığını biz baş tacı edemeyiz. Yeni isimlerle yola devam edeceğiz"

AK Parti haziran ve temmuz ayında Kızılcahamam\'da kampa girecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti haziran ve temmuz ayında Kızılcahamam'da kampa girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • harun 8071: tasarruf nerede? 12 2 Yanıtla
    Kemal Tosik: Ak partinin kendi bütçesi bu,az biraz bir şeyleri ayırt edin,her şeye sazan gibi atlamayın 3 15
  • Ahmet Ateş: 1100 odalı sarayda yapsınlar zaman tasarruf zamanı. 4 2 Yanıtla
  • Ender Redne: ozaman Kızılcahamam'da eski 2015 öncesi kankilerinden kalanlar ile toplantıya devam diyorlar, 2 1 Yanıtla

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