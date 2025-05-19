AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti son 23 senede tarihi devrimsel işler yaptı ama en büyük devrimlerden bir tanesi de terörü bu topraklardan söküp atması oldu. Bu da 86 milyonluk tüm Türkiye'nin en büyük kazanımıdır." dedi.

İzmir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan İnan, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyet ve demokrasinin her zaman gençlik enerjisiyle yükseldiğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığında 38 yaşında olduğuna dikkati çeken İnan, "Milli Mücadele'mizi başlattığında hep yanında gençler vardı. Bugün de özellikle Türkiye Yüzyılı'na gençlerin enerjisiyle yürüyoruz. Ben de Gazi Meclisimizin en genç milletvekillerinden biriyim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 yaş altı 5 milletvekilinde 4'ü AK Parti grubunda ve en genç Meclis aritmetiği de hamdolsun var. İnşallah, gençleşerek enerjimizi daha güçlü kullanarak TEKNOFEST vizyonuyla Cumhuriyet'imizi güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın gençlik haftası öncesi ülkenin gençlerine "Terörsüz Türkiye"yi armağan ettiğini belirten İnan, bu icraatı ülkeye kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısına destek olan tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.

"Bu sürece sahip çıkan ve geleceğe taşıyacak olan biz gençleriz"

Türkiye'nin kaybedecek genci olmadığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Barış, huzur ve kardeşlik iklimini bölgemize ve tüm dünyaya sağlamakta kararlıyız. Tüm gençlerimiz bu konuda uzlaşmış vaziyette. Bugün İzmir'in sokaklarında hangi huzur varsa bugün Diyarbakır sokaklarında da aynı huzur var. Bunu sağlayan temel birlik gençlerimizin arasındaki dayanışma ve kardeşlik duygusu. Bu kardeşliği tesis edecek olan en fazla kitle de gençler. Bu sürece (Terörsüz Türkiye) sahip çıkan ve geleceğe taşıyacak olan biz gençleriz. Bu tarihi süreçte ortaya konulan çabanın, fedakarlığın ve birikimin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz, bunun farkında olduğumuzu da ifade ediyoruz. Çünkü AK Parti'nin 23 yıllık tüm icraatlarında kalem kalem gençlik var. AK Parti, son 23 senede tarihi devrimsel işler yaptı ama en büyük devrimlerden bir tanesi de terörü bu topraklardan söküp atması oldu. Bu da 86 milyonluk tüm Türkiye'nin en büyük kazanımıdır."